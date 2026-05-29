Xochi abrirá en junio: mapa del recorrido, tarifas y velocidad máxima permitida

La nueva autopista privada Xochi, Corredor de las Flores, busca desfogar el tránsito en la costa sur de Guatemala y reducir los severos congestionamientos que actualmente enfrentan miles de conductores sobre la carretera CA-2 en Suchitepéquez y Retalhuleu.

En la actualidad, recorrer cerca de 30 kilómetros en esta carretera puede tomar hasta cuatro horas debido a los constantes congestionamientos y accidentes. En estos escenarios, según una publicación de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest, la velocidad promedio de circulación se reduce a entre 14 y 19 kilómetros por hora, afectando diariamente a miles de viajeros.

El mismo artículo de BID Invest señala que, según las proyecciones, más de 22 mil usuarios diarios utilizarían Xochi una vez entre en funcionamiento, lo que contribuiría a descongestionar significativamente la ruta tradicional.

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Cuándo abrirá Xochi

De acuerdo con información oficial, Xochi iniciará operaciones el 14 de junio de 2026.

La autopista privada será una vía alterna, por lo que únicamente podrán circular los conductores que paguen peaje. Quienes no deseen utilizarla podrán continuar transitando por la carretera convencional de dos carriles, uno por sentido.

Los desarrolladores proyectan que al menos tres de cada diez vehículos opten por utilizar esta nueva carretera, lo que ayudaría a reducir el tráfico en la ruta actual.

Mapa y recorrido de Xochi

La carretera Xochi contará con cuatro carriles, dos por sentido, y tendrá estándares internacionales basados en normas AASHTO y SIECA.

Además, la velocidad máxima permitida será de 80 kilómetros por hora, con lo cual recorrer los 31 kilómetros del trayecto podría hacerse en aproximadamente 30 minutos.

A lo largo de la autopista, se construyeron 23 puentes para unir los tramos donde existen barrancos y desniveles pronunciados a lo largo del recorrido.

Uno de los 23 puentes construidos como parte de la autopista privada Xochi, Corredor de las Flores. (Foto, Prensa Libre: Guatemala No Se Detiene)

La autopista se extiende desde el kilómetro 142.5 en San Antonio, Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

En el trayecto atravesará los siguientes municipios:

Suchitepéquez

San Antonio

Santo Domingo

San Lorenzo

Mazatenango

Cuyotenango

Retalhuleu

San Andrés Villa Seca (municipio donde se encuentra los parques recreativos del Irtra, Xetulul y Xocomil)

La imagen muestra la ruta de Xochi, Corredor de las Flores, dividida en los tres tramos que conformarán la autopista. Cada segmento de 10 kilómetros tendrá un costo base de Q15 para vehículos livianos, aunque los usuarios podrán acceder a tarifas preferenciales si utilizan dos o los tres tramos completos. (Foto, Prensa Libre: cortesía Xochi Corredor de las Flores)

Primer tramo

El primer segmento inicia en el kilómetro 142.5, en San Antonio Suchitepéquez. Tendrá una longitud aproximada de 10 kilómetros y contará con nueve puentes.

En esta área también se proyecta el desarrollo de la denominada Ciudad Xochi.

Segundo tramo

El segundo tramo inicia en el kilómetro 152 y tendrá una extensión cercana a los 10 kilómetros, además de nueve puentes.

Este segmento atravesará el municipio de San Lorenzo.

Tercer tramo

El tercer tramo se desarrolla en Retalhuleu. Inicia en el kilómetro 162 y finaliza en el 172, con una longitud de 10 kilómetros y cinco puentes.

Xochi, precio de peaje

Según información de Xochi, Corredor de las Flores, el costo de peaje dependerá del tipo de vehículo y de la distancia recorrida.

Los precios fueron establecidos por tramo de 10 kilómetros dentro de la autopista. Estas son las tarifas anunciadas:

Motocicletas y automóviles: Q15

Q15 Buses de 2 y 3 ejes: Q30

Q30 Camiones de 2 ejes: Q35

Q35 Camiones de 3 y 4 ejes: Q50

Q50 Carga pesada de 5 y 6 ejes: Q70

Q70 Eje adicional liviano: Q20

Q20 Eje adicional pesado: Q30

Los tuk-tuks no podrán circular por esta carretera privada.

Es importante tomar en cuenta que la autopista Xochi estará dividida en tres tramos de 10 kilómetros cada uno.

Según información proporcionada por la empresa, los usuarios deberán indicar en la primera garita cuántos tramos recorrerán, ya que quienes informen que utilizarán la totalidad del trayecto podrán acceder a una tarifa final más baja.

Quiénes financiaron Xochi

Según declaró en una entrevista para Guatevisión el presidente de la junta directiva del proyecto, Carlos Colom, Xochi cuenta con al menos 500 inversionistas privados.

Para desarrollar la autopista se adquirieron los terrenos por donde atraviesa el corredor vial.

El financiamiento fue respaldado, de acuerdo con una presentación de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), por Banco Industrial y BID Invest.