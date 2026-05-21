Autopista y Ciudad Xochi apuntan a convertir Suchitepéquez en nuevo eje logístico y comercial

La futura Ciudad Xochi, vinculada a la nueva autopista Xochi o Corredor de las Flores, promete transformar el desarrollo urbano y económico de Suchitepéquez con un proyecto que contempla áreas residenciales, comerciales, logísticas y amplias zonas verdes.

La iniciativa fue presentada durante el V Foro de Desarrollo Inmobiliario Sostenible 2026, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala y el Guatemala Green Building Council, donde se abordaron temas relacionados con urbanismo sostenible, innovación, resiliencia y crecimiento de las ciudades.

Ciudad Xochi estará ubicada en el kilómetro 147 de la nueva carretera privada, como referencia la carretera inicia en kilómetro 142.5, y contempla el desarrollo de aproximadamente 200 hectáreas en distintas fases durante los próximos 25 años.

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Según explicó Giulio Pierattini, director ejecutivo de Ciudad Xochi, el objetivo es crear una ciudad planificada, segura y sostenible, integrada con la naturaleza y enfocada en mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas.

“Queremos desarrollar una ciudad planificada, segura y sostenible, donde la naturaleza sea parte esencial de la infraestructura”, afirmó.

Desarrollo urbano ligado a la nueva autopista

La primera etapa de Ciudad Xochi estará directamente relacionada con la operación de la nueva autopista. El proyecto contempla servicios para viajeros, comercios, restaurantes, estaciones de combustible y áreas de descanso.

Giulio Pierattini, director ejecutivo de Ciudad Xochi, presenta el concepto de la nueva ciudad durante el V Foro de Desarrollo Inmobiliario Sostenible 2026. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

En fases posteriores también se proyectan espacios hoteleros y áreas logísticas destinadas a empresas e industrias interesadas en instalarse en la región.

De acuerdo con Pierattini, el proyecto aprovechará el movimiento comercial que actualmente circula por la carretera CA-2 Occidente, uno de los principales corredores de comercio y transporte entre Guatemala y México.

“El corredor actualmente enfrenta congestionamientos constantes y la nueva carretera permitirá mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado”, señaló el arquitecto.

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Además, destacó que la ciudad busca consolidarse como un “hub logístico” para nuevas inversiones y actividades productivas en Suchitepéquez.

La Autopista Xochi, en resumen, busca, según sus desarrolladores:

La Autopista Xochi o Corredor de las Flores conectará Suchitepéquez y Retalhuleu a través de 31 kilómetros de carretera privada.

El proyecto busca reducir el congestionamiento en la CA-2 Occidente.

El tiempo de viaje podría disminuir de hasta cuatro horas a solo 25 o 30 minutos. La carretera beneficiará a turistas que viajan hacia los parques del Irtra, como Xocomil y Xetulul.

También facilitará el acceso hacia las playas del Pacífico y fortalecerá el comercio en la Costa Sur.

La nueva autopista Xochi promete reducir a 30 minutos el recorrido en la CA-2 Occidente hacia destinos turísticos como el Irtra de Retalhuleu y las playas del Pacífico. El corredor estará dividido en tres tramos y el costo variará según la cantidad de segmentos que utilice cada conductor y el tipo de vehículo.

Inspiración en modelos urbanos de Guatemala

Durante la presentación, Pierattini indicó que el proyecto toma como referencia desarrollos urbanos ya consolidados en Guatemala, como Condado Naranjo, Ciudad Cayalá y la futura Ciudad La Pedrera.

Sin embargo, aseguró que Ciudad Xochi busca diferenciarse por su enfoque sostenible y por integrar la naturaleza como parte esencial de la infraestructura urbana.

“El sueño de Ciudad Xochi no sería posible sin ejemplos que ya existen en Guatemala”, comentó.

Áreas verdes y sostenibilidad serán prioridad

Uno de los principales ejes del proyecto será la sostenibilidad ambiental. El plan contempla la recuperación de áreas verdes y la creación de espacios públicos abiertos para las familias.

En la primera fase se proyecta la implementación de aproximadamente 25 mil metros cuadrados de áreas verdes dentro de un desarrollo inicial de 20 hectáreas.

Según Pierattini, la vegetación será considerada infraestructura urbana y no únicamente un elemento decorativo.

El diseño también busca disminuir el efecto de calor característico de Suchitepéquez mediante planificación urbana y vegetación, reduciendo así la necesidad de aire acondicionado.

“Queremos disminuir la necesidad de aire acondicionado y mejorar las condiciones térmicas mediante vegetación y planificación urbana”, indicó.

Proyecto avanza con permisos y licencias

Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de obtención de permisos ambientales y municipales.

Según los desarrolladores, ya se trabaja en la documentación requerida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La empresa prevé presentar la documentación ante la Municipalidad de Santo Domingo Suchitepéquez en los próximos meses para gestionar la licencia de construcción.

Si el cronograma avanza según lo previsto, las obras podrían iniciar a finales de este año, luego de finalizar la zafra de caña en el terreno donde se desarrollará el proyecto.

La primera fase consistirá en trabajos de urbanización que podrían extenderse por aproximadamente año y medio, por lo que la apertura inicial de Ciudad Xochi se proyecta para mediados del 2028.

La primera fase comercial, de descanso y abastecimiento de Ciudad Xochi se desarrollará en el kilómetro 147, en Santo Domingo Suchitepéquez. (Foto, Prensa Libre: Cortesía Xochi)

Proyecto generará empleo y desarrollo económico

La empresa estima que la fase de construcción generará entre 800 y mil empleos indirectos.

Posteriormente, el desarrollo podría crear al menos 500 plazas directas vinculadas con comercios, servicios y empresas que se instalen en el área.

Los desarrolladores consideran que el proyecto podría convertirse en un nuevo motor económico para Suchitepéquez y en un punto estratégico para viajeros, comercio e inversión.