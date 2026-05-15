Xochi reducirá el viaje hacia Xocomil y la Costa Sur: estos serán los precios de peaje y las formas de pagos

La nueva autopista Xochi, también conocida como Corredor de las Flores, iniciará operaciones el próximo 12 de junio de 2026 y conectará seis municipios de la Costa Sur de Guatemala mediante una carretera privada de 31 kilómetros que busca descongestionar la ruta CA-2 Occidente.

El proyecto permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje entre los kilómetros 142.5 y 172.5 de la CA-2. Actualmente, este trayecto puede tomar entre dos y cuatro horas, dependiendo del tráfico vehicular; sin embargo, con la nueva vía el recorrido podría completarse en entre 25 y 30 minutos.

La ruta actual entre los kilómetros 142.5 y 172.5 de la CA-2 Occidente atraviesa municipios con alta carga vehicular como San Antonio Suchitepéquez, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, un trayecto utilizado por conductores que se dirigen hacia destinos turísticos como el Irtra de Retalhuleu. (Foto, Prensa Libre: Guatemala No se Detiene)

Los usuarios que no deseen utilizar la autopista podrán continuar transitando por la carretera CA-2 Occidente de uso público.

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¿Por dónde pasará Xochi?

La carretera contará con cuatro carriles, dos en cada sentido, y se extenderá desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

La ruta funcionará como un corredor estratégico para quienes viajan hacia destinos turísticos como el Irtra Xocomil y Xetulul en Retalhuleu, las playas del Pacífico sur y los centros comerciales y de servicios de Mazatenango. Además, agilizará el transporte de productos agrícolas y mercancías entre comunidades de la región.

En su trayecto atravesará los municipios de Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango (todos de Suchitepéquez), convirtiéndose en una alternativa para miles de conductores y transportistas que diariamente utilizan la CA-2 Occidente.

La ruta de Xochi, Corredor de las Flores, iniciará en el kilómetro 142.5 de la CA-2 Occidente, en San Antonio Suchitepéquez, y finalizará en el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca. La autopista atravesará Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango, (Foto, Prensa Libre: Guatemala No Se Detiene)

Los desarrolladores del proyecto estiman captar alrededor del 30% del flujo vehicular actual para disminuir el congestionamiento en sectores como San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango.

¿Cuánto costará usar la autopista Xochi?

Según información de Xochi, Corredor de las Flores, el costo de peaje dependerá del tipo de vehículo y de la distancia recorrida.

Los precios fueron establecidos por tramo de 10 kilómetros dentro de la autopista. Estas son las tarifas anunciadas:

Motocicletas y automóviles: Q15

Buses de 2 y 3 ejes: Q30

Camiones de 2 ejes: Q35

Camiones de 3 y 4 ejes: Q50

Carga pesada de 5 y 6 ejes: Q70

Eje adicional liviano: Q20

Eje adicional pesado: Q30

Los tuk-tuks no podrán circular por esta carretera privada.

Es importante tomar en cuenta que la autopista Xochi estará dividida en tres tramos de 10 kilómetros cada uno.

Según información proporcionada por la empresa, los usuarios deberán indicar en la primera garita cuántos tramos recorrerán, ya que quienes informen que utilizarán la totalidad del trayecto podrán acceder a una tarifa final más baja.

La imagen muestra la ruta de Xochi, Corredor de las Flores, dividida en los tres tramos que conformarán la autopista. Cada segmento de 10 kilómetros tendrá un costo base de Q15 para vehículos livianos, aunque los usuarios podrán acceder a tarifas preferenciales si utilizan dos o los tres tramos completos. (Foto, Prensa Libre: cortesía Xochi Corredor de las Flores)

Formas de pago en Xochi

La empresa desarrolladora informó que los usuarios podrán pagar mediante TAG electrónico, esta tarjeta se adquirirá en las garitas de pago.

También se puede pagar en efectivo, dependiendo de la etapa de implementación del sistema de cobro.

Las autoridades recomendaron utilizar el TAG para reducir filas y agilizar el tránsito en las estaciones de peaje.

Una obra iniciada en 2023

La construcción de Xochi, Corredor de las Flores, comenzó en septiembre de 2023. La obra incluye 23 puentes, 18 bóvedas, cuatro pasos a desnivel y más de 20 cajas de drenaje de gran tamaño.

Además, fueron utilizados más de tres millones de metros cúbicos de material para desarrollar la infraestructura vial, en cuya licitación participaron 12 empresas precalificadas.