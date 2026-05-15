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Xochi reducirá el viaje hacia Xocomil y la Costa Sur: estos serán los precios de peaje y las formas de pagos
La nueva autopista Xochi, o Corredor de las Flores, será inaugurada el 12 de junio de 2026 y promete reducir de hasta cuatro horas a solo 30 minutos el recorrido en la CA-2 Occidente.
La nueva autopista Xochi promete reducir a 30 minutos el recorrido en la CA-2 Occidente hacia destinos turísticos como el Irtra de Retalhuleu y las playas del Pacífico. El corredor estará dividido en tres tramos y el costo variará según la cantidad de segmentos que utilice cada conductor y el tipo de vehículo.
La nueva autopista Xochi, también conocida como Corredor de las Flores, iniciará operaciones el próximo 12 de junio de 2026 y conectará seis municipios de la Costa Sur de Guatemala mediante una carretera privada de 31 kilómetros que busca descongestionar la ruta CA-2 Occidente.
El proyecto permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje entre los kilómetros 142.5 y 172.5 de la CA-2. Actualmente, este trayecto puede tomar entre dos y cuatro horas, dependiendo del tráfico vehicular; sin embargo, con la nueva vía el recorrido podría completarse en entre 25 y 30 minutos.
Los usuarios que no deseen utilizar la autopista podrán continuar transitando por la carretera CA-2 Occidente de uso público.
¿Por dónde pasará Xochi?
La carretera contará con cuatro carriles, dos en cada sentido, y se extenderá desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.
La ruta funcionará como un corredor estratégico para quienes viajan hacia destinos turísticos como el Irtra Xocomil y Xetulul en Retalhuleu, las playas del Pacífico sur y los centros comerciales y de servicios de Mazatenango. Además, agilizará el transporte de productos agrícolas y mercancías entre comunidades de la región.
En su trayecto atravesará los municipios de Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango (todos de Suchitepéquez), convirtiéndose en una alternativa para miles de conductores y transportistas que diariamente utilizan la CA-2 Occidente.
Los desarrolladores del proyecto estiman captar alrededor del 30% del flujo vehicular actual para disminuir el congestionamiento en sectores como San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango.
¿Cuánto costará usar la autopista Xochi?
Según información de Xochi, Corredor de las Flores, el costo de peaje dependerá del tipo de vehículo y de la distancia recorrida.
Los precios fueron establecidos por tramo de 10 kilómetros dentro de la autopista. Estas son las tarifas anunciadas:
- Motocicletas y automóviles: Q15
- Buses de 2 y 3 ejes: Q30
- Camiones de 2 ejes: Q35
- Camiones de 3 y 4 ejes: Q50
- Carga pesada de 5 y 6 ejes: Q70
- Eje adicional liviano: Q20
- Eje adicional pesado: Q30
Los tuk-tuks no podrán circular por esta carretera privada.
Es importante tomar en cuenta que la autopista Xochi estará dividida en tres tramos de 10 kilómetros cada uno.
Según información proporcionada por la empresa, los usuarios deberán indicar en la primera garita cuántos tramos recorrerán, ya que quienes informen que utilizarán la totalidad del trayecto podrán acceder a una tarifa final más baja.
Formas de pago en Xochi
La empresa desarrolladora informó que los usuarios podrán pagar mediante TAG electrónico, esta tarjeta se adquirirá en las garitas de pago.
También se puede pagar en efectivo, dependiendo de la etapa de implementación del sistema de cobro.
Las autoridades recomendaron utilizar el TAG para reducir filas y agilizar el tránsito en las estaciones de peaje.
Una obra iniciada en 2023
La construcción de Xochi, Corredor de las Flores, comenzó en septiembre de 2023. La obra incluye 23 puentes, 18 bóvedas, cuatro pasos a desnivel y más de 20 cajas de drenaje de gran tamaño.
Además, fueron utilizados más de tres millones de metros cúbicos de material para desarrollar la infraestructura vial, en cuya licitación participaron 12 empresas precalificadas.