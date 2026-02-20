Ejecutivo concluye con la recepción de expedientes de candidatos para la Corte de Constitucionalidad

Este viernes 20 de febrero es el último día que la Secretaría General de la Presidencia recibe expedientes de los abogados interesados en postularse a las magistraturas titular y suplente, en representación del Organismo Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Desde el 16 de febrero, la Secretaría General de la Presidencia comenzó con el proceso de recepción de la documentación de los profesionales interesados en postularse al cargo, según lo estipulado en la convocatoria publicada por la Presidencia de la República el pasado 9 de febrero.

Según indicó el presidente, Bernardo Arévalo, con la convocatoria publicada por el Organismo Ejecutivo se busca que los profesionales que reúnan las cualidades éticas, profesionales y académicas puedan postularse al cargo, cuya designación deberá realizarse por el mandatario en Consejo de Ministros.

“El proceso estará marcado por la brújula ética, que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país. Quien salga elegido o elegida en este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala”, afirmó Arévalo.

En la convocatoria publicada por el Organismo Ejecutivo se establece que todo profesional interesado en postularse a la magistratura titular o suplente debe llenar los requisitos estipulados en la Constitución Política de la República y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entre ellos:

Ser guatemalteco de origen

Ser abogado o abogada colegiado activo

Ser de reconocida honorabilidad

Tener por lo menos quince años de graduación profesional

De preferencia, con experiencia en la función y administración pública

Luego de concluir con el proceso de recepción de la documentación de los aspirantes, se procederá con la revisión por parte de la Secretaría General y del equipo jurídico y legal de la Presidencia, con la finalidad de seleccionar a los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos.

La revisión se realizará durante las próximas dos semanas, iniciando el lunes 23 de febrero y finalizando el 6 de marzo.

Los candidatos

Hasta el momento, los candidatos que han presentado su documentación para postularse a una magistratura titular y suplente por parte del Organismo Ejecutivo son:

Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada Adrián Rolando Rodríguez Arana Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez Luis Eduardo López Ramos Juan Pablo Arce Gordillo Antonio Javier Higueros Marenco Nydia Lissette Arévalo Flores Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz Mauro Salvador Chacón Lemus David Alberto Juárez Aldana Wilver Gerardo Enríquez Jocol Joaquín Medina Bermejo Mario René Mancilla Barillas Fernando Haroldo Santos Recinos Jorge Octavio Gamboa Carrera Carmela Curup Chajón María Chávez Ixtamer Alejandro José Balsells Conde Stuardo Ernesto Campo Aguilar Cynthia Mariela Salazar Muñoz Luis Alexis Calderón Maldonado Jorge Luis Borrayo Reyes Julio Fernando Melgar Peña Aníbal Chilel Chávez Víctor Manuel Castillo Mayén Ronald Humberto Miranda Bautista Gabriel Orellana Rojas Sergio Hilario Morán González Soria Toledo Castañeda Karla Lorena Mejía Martínez Lorena Isabel Flores Estrada Mario René Chávez García Luis Arturo Quiñonez Gil Gabriela Irene Salazar López Delia Marina Dávila Salazar Ericka Carolina Granados Acevedo Estela Leonor Herrera Ramos Fernando García Rubí Marvin Fernando López Reyes Lesbia Marleny Sis Chen Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes Evelyn Malú Hernández Pineda Christian González Chacón Pedro Rafael Maldonado Flores María Magdalena Jocholá Tujal Iván Ricardo León Archila Mynor Alberto Melgar Valenzuela Alejandro Morales Bustamante Fredy Antonio Robledo Barrios Miguel Ángel Gálvez Walter Paulino Jiménez Texaj Sara Griselda Yoc Yoc Hugo Estuardo Rosales López

Noticia en desarrollo.