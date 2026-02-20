Ejecutivo concluye con la recepción de expedientes de candidatos para la Corte de Constitucionalidad

Este viernes 20 de febrero finaliza el plazo para que abogados interesados en representar al Organismo Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad entreguen su documentación en la Secretaría General de la Presidencia.

En la sede de la Secretaría General de la Presidencia se realiza la recepción de la documentación de los abogados interesados en postularse a una magistratura titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad en representación del Organismo Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Este viernes 20 de febrero es el último día que la Secretaría General de la Presidencia recibe expedientes de los abogados interesados en postularse a las magistraturas titular y suplente, en representación del Organismo Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Desde el 16 de febrero, la Secretaría General de la Presidencia comenzó con el proceso de recepción de la documentación de los profesionales interesados en postularse al cargo, según lo estipulado en la convocatoria publicada por la Presidencia de la República el pasado 9 de febrero.

Según indicó el presidente, Bernardo Arévalo, con la convocatoria publicada por el Organismo Ejecutivo se busca que los profesionales que reúnan las cualidades éticas, profesionales y académicas puedan postularse al cargo, cuya designación deberá realizarse por el mandatario en Consejo de Ministros.

“El proceso estará marcado por la brújula ética, que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país. Quien salga elegido o elegida en este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala”, afirmó Arévalo.

En la convocatoria publicada por el Organismo Ejecutivo se establece que todo profesional interesado en postularse a la magistratura titular o suplente debe llenar los requisitos estipulados en la Constitución Política de la República y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entre ellos:

  • Ser guatemalteco de origen
  • Ser abogado o abogada colegiado activo
  • Ser de reconocida honorabilidad
  • Tener por lo menos quince años de graduación profesional
  • De preferencia, con experiencia en la función y administración pública

Luego de concluir con el proceso de recepción de la documentación de los aspirantes, se procederá con la revisión por parte de la Secretaría General y del equipo jurídico y legal de la Presidencia, con la finalidad de seleccionar a los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos.
La revisión se realizará durante las próximas dos semanas, iniciando el lunes 23 de febrero y finalizando el 6 de marzo.

Los candidatos

Hasta el momento, los candidatos que han presentado su documentación para postularse a una magistratura titular y suplente por parte del Organismo Ejecutivo son:

  1. Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada
  2. Adrián Rolando Rodríguez Arana
  3. Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
  4. Luis Eduardo López Ramos
  5. Juan Pablo Arce Gordillo
  6. Antonio Javier Higueros Marenco
  7. Nydia Lissette Arévalo Flores
  8. Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz
  9. Mauro Salvador Chacón Lemus
  10. David Alberto Juárez Aldana
  11. Wilver Gerardo Enríquez Jocol
  12. Joaquín Medina Bermejo
  13. Mario René Mancilla Barillas
  14. Fernando Haroldo Santos Recinos
  15. Jorge Octavio Gamboa Carrera
  16. Carmela Curup Chajón
  17. María Chávez Ixtamer
  18. Alejandro José Balsells Conde
  19. Stuardo Ernesto Campo Aguilar
  20. Cynthia Mariela Salazar Muñoz
  21. Luis Alexis Calderón Maldonado
  22. Jorge Luis Borrayo Reyes
  23. Julio Fernando Melgar Peña
  24. Aníbal Chilel Chávez
  25. Víctor Manuel Castillo Mayén
  26. Ronald Humberto Miranda Bautista
  27. Gabriel Orellana Rojas
  28. Sergio Hilario Morán González
  29. Soria Toledo Castañeda
  30. Karla Lorena Mejía Martínez
  31. Lorena Isabel Flores Estrada
  32. Mario René Chávez García
  33. Luis Arturo Quiñonez Gil
  34. Gabriela Irene Salazar López
  35. Delia Marina Dávila Salazar
  36. Ericka Carolina Granados Acevedo
  37. Estela Leonor Herrera Ramos
  38. Fernando García Rubí
  39. Marvin Fernando López Reyes
  40. Lesbia Marleny Sis Chen
  41. Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes
  42. Evelyn Malú Hernández Pineda
  43. Christian González Chacón
  44. Pedro Rafael Maldonado Flores
  45. María Magdalena Jocholá Tujal
  46. Iván Ricardo León Archila
  47. Mynor Alberto Melgar Valenzuela
  48. Alejandro Morales Bustamante
  49. Fredy Antonio Robledo Barrios
  50. Miguel Ángel Gálvez
  51. Walter Paulino Jiménez Texaj
  52. Sara Griselda Yoc Yoc
  53. Hugo Estuardo Rosales López

Noticia en desarrollo.

