Organismo Ejecutivo abre su convocatoria para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Este lunes 9 de febrero se publico la convocatoria para todos los abogados interesados en presentar su expediente para postularse como candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Organismo Ejecutivo, para el periodo 2026-2031. Dicha convocatoria se publico en el Diario de Centro América.

Según indicó la semana anterior el presidente Bernardo Arévalo, el objetivo de realizar esta convocatoria abierta es transparentar los procesos de elección de magistrados de la alta corte que se han dado en los últimos periodos por parte del Ejecutivo.

“El proceso estará marcado por la brújula ética, que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país. Quien salga elegido o elegida en este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala”, afirmó Arévalo.

El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, indicó que el proceso se ajustará a los parámetros de la Constitución y a la Ley de Amparo.

“El presidente de la República buscará el mejor perfil para magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, un perfil que se ajuste a los intereses de un Estado de Derecho, un perfil de un abogado o abogada que respete la Constitución Política de la República y que pondere siempre el bien común y los intereses del Estado de Guatemala sobre intereses particulares”, afirmó Guerrero.

Los requisitos

En la convocatoria se establece que todo profesional interesado en postularse a la magistratura titular o suplente debe llenar los requisitos estipulados en la Constitución Política de la República y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entre ellos:

Ser guatemalteco de origen

Ser abogado o abogada colegiado activo

Ser de reconocida honorabilidad

Tener por lo menos quince años de graduación profesional

De preferencia, con experiencia en la función y administración pública

Además de los requisitos estipulados en la ley, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Solicitud dirigida al presidente de la República, en la que se manifieste su interés en ser tomado en consideración para la designación

Copia simple del Documento Personal de Identificación (DPI) y certificado de nacimiento, ambos extendidos por el Registro Nacional de las Personas (Renap)

Constancias de carencia de antecedentes penales y policíacos

Constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Constancia de tiempo de ejercicio, extendida por el Colegio de Abogados y Notarios

Fotocopia de ambos lados del título universitario de Abogado, debidamente registrado

Currículum vitae con fotografía e información sobre títulos obtenidos, constancias laborales o de prestación de servicios profesionales que acrediten experiencia en entidades de la administración o función pública u otra experiencia relevante. Así como estudios realizados o capacitaciones recibidas que sean de relevancia

• Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos o finiquito, extendida por la Contraloría General de Cuentas (CGC)

• Constancia de encontrarse en pleno goce de sus derechos políticos, emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

• Declaración jurada en la que el interesado establece que cumple con todos los requisitos constitucionales para optar al cargo y no incurre en ninguno de los impedimentos que establece el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala

Para el efecto, los interesados deberán presentar su expediente foliado en impreso, con copia en formato PDF, en disco compacto o memoria USB.

La documentación será recibida en la sede de la Secretaría General de la Presidencia, a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, del lunes 16 al viernes 20 de febrero, en horario de 9.00 a 17.00 horas.

¿Cómo se realizará el proceso de elección por parte del Ejecutivo?

Por parte de la Presidencia de la República ya se ha definido el calendario de las fechas en que se llevará a cabo el proceso de elección de los magistrados titular y suplente por parte del Organismo Ejecutivo para el siguiente periodo. Las fechas en que se realizará cada uno de los procedimientos serán las siguientes:

9 de febrero , publicación de la convocatoria.

, publicación de la convocatoria. Del 16 al 20 de febrero , recepción en la sede de la Secretaría General de la Presidencia de los expedientes de los interesados.

, recepción en la sede de la Secretaría General de la Presidencia de los expedientes de los interesados. Del 23 de febrero al 6 de marzo se realizará la revisión de la documentación.

se realizará la revisión de la documentación. Del 11 al 13 de marzo se tiene previsto que se lleve a cabo la reunión del Consejo de Ministros en donde se decidirá quienes son las personas designadas..

se tiene previsto que se lleve a cabo la reunión del Consejo de Ministros en donde se decidirá quienes son las personas designadas.. 13 de marzo , se realizará el anuncio oficial por parte del presidente Bernardo Arévalo, sobre quienes ocuparan la magistratura titular y la magistratura suplente.

, se realizará el anuncio oficial por parte del presidente Bernardo Arévalo, sobre quienes ocuparan la magistratura titular y la magistratura suplente. 14 de marzo, es el último día que el Organismo Ejecutivo tiene para realizar la designación.

Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por el Organismo Ejecutivo, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberán tomar posesión el día 14 de abril.