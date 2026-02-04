Arévalo presenta calendario para proceso de elección de magistrados a la CC por la Presidencia

El presidente Bernardo Arévalo dio detalles del calendario para el proceso de elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte del Ejecutivo, durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda, celebrada este miércoles 4 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura.

Indicó que el 9 de febrero se publicará la convocatoria para los aspirantes. Añadió que el proceso finalizará el 14 de marzo, según el calendario estipulado.

Afirmó que este proceso estará guiado por la “brújula ética”, la cual orientará la mejor decisión en el marco del “rescate de la justicia y la democracia en el país”.

“Quien salga elegido o elegida de este proceso no será una persona que responda a intereses particulares de ningún tipo, sino que responderá a la Constitución, al estado de derecho y al pueblo de Guatemala”, manifestó.

Dijo que no están cambiando el proceso de nominación directa que tiene el presidente de la República; el proceso se mantiene. Lo que hacen es una convocatoria para que las personas que respondan al perfil envíen su documentación, a fin de que sea considerada.

Añadió que el equipo legal de la Presidencia hará la revisión, y luego analizarán cada uno de los expedientes para saber quiénes reúnen los requisitos.

Indicó que no puede garantizar que no haya quienes intenten ejercer presión en el proceso de elección de magistrados de la CC, como en el de fiscal general.



“Lo que le puedo garantizar es que quien quiera ejercer presión fracasará”, afirmó.

Fechas para el proceso de elección

9 de febrero : Publicación de la convocatoria.

: Publicación de la convocatoria. Del 16 al 20 de febrero : Recepción de expedientes de los interesados.

: Recepción de expedientes de los interesados. Del 23 de febrero al 6 de marzo : Revisión de documentación.

: Revisión de documentación. Del 11 al 13 de marzo : Reunión del Consejo de Ministros.

: Reunión del Consejo de Ministros. 13 de marzo : Anuncio oficial.

: Anuncio oficial. 14 de marzo: Último día para la designación.

