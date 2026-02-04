Arévalo presenta calendario para proceso de elección de magistrados a la CC por la Presidencia

Política

Arévalo presenta calendario para proceso de elección de magistrados a la CC por la Presidencia

Bernardo Arévalo detalla fechas del proceso de elección de magistrados de la CC por el Ejecutivo.

y

|

time-clock

ARÉVALO. LA RONDA. 4-2-2026

El presidente Bernardo Arévalo en conferencia de prensa informa sobre el proceso para elegir a magistrados de la CC por parte del Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El presidente Bernardo Arévalo dio detalles del calendario para el proceso de elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte del Ejecutivo, durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda, celebrada este miércoles 4 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura.

Indicó que el 9 de febrero se publicará la convocatoria para los aspirantes. Añadió que el proceso finalizará el 14 de marzo, según el calendario estipulado.

Afirmó que este proceso estará guiado por la “brújula ética”, la cual orientará la mejor decisión en el marco del “rescate de la justicia y la democracia en el país”.

“Quien salga elegido o elegida de este proceso no será una persona que responda a intereses particulares de ningún tipo, sino que responderá a la Constitución, al estado de derecho y al pueblo de Guatemala”, manifestó.

EN ESTE MOMENTO

Frente frío en Guatemala: así se compara el fenómeno del 2026 con las temperaturas más extremas de otros años

Right
Diputados durante la sesión plenaria en la que fue aprobado el Decreto 4-2026, que restituye las escuelas normales y devuelve al Ministerio de Educación la competencia sobre la formación docente. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Congreso aprueba ley que restituye escuelas normales y devuelve al Mineduc control de la formación docente

Right

Dijo que no están cambiando el proceso de nominación directa que tiene el presidente de la República; el proceso se mantiene. Lo que hacen es una convocatoria para que las personas que respondan al perfil envíen su documentación, a fin de que sea considerada.

Añadió que el equipo legal de la Presidencia hará la revisión, y luego analizarán cada uno de los expedientes para saber quiénes reúnen los requisitos.

Indicó que no puede garantizar que no haya quienes intenten ejercer presión en el proceso de elección de magistrados de la CC, como en el de fiscal general.

“Lo que le puedo garantizar es que quien quiera ejercer presión fracasará”, afirmó.

LECTURAS RELACIONADAS

Congreso juramenta a la Comisión de Postulación del MP pero su presidencia sigue en juego

chevron-right
CC Corte de Constitucionalidad Fachada

CC deja en manos de salas de apelaciones los amparos por votaciones del Cang

chevron-right

Para leer más: Misión Especial de la OEA reafirma su papel de vigilancia sobre elecciones de segundo grado en Guatemala

Fechas para el proceso de elección

  • 9 de febrero: Publicación de la convocatoria.
  • Del 16 al 20 de febrero: Recepción de expedientes de los interesados.
  • Del 23 de febrero al 6 de marzo: Revisión de documentación.
  • Del 11 al 13 de marzo: Reunión del Consejo de Ministros.
  • 13 de marzo: Anuncio oficial.
  • 14 de marzo: Último día para la designación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Elecciones de segundo grado Renovación CC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS