Cierre en calzada Roosevelt: rutas alternas y horarios que debe conocer para evitar retrasos esta semana

Aunque el reporte inicial de las autoridades de tránsito este lunes 1 de junio apunta a retenciones moderadas, el inicio de la semana laboral y la rutina escolar pondrán a prueba la carga vehicular en la calzada Roosevelt.

El cierre parcial por los trabajos del nuevo paso a desnivel se mantendrá activo hasta el próximo sábado 6 de junio, y autoridades de tránsito advierten que el impacto real dependerá estrictamente de las horas pico y de factores externos.

El Ministerio de Comunicaciones, a través del Fondo Social de Solidaridad (FSS), informó que la restricción responde a las labores en la rampa de acceso del proyecto en el sector.

Datos del cierre

Punto afectado: cierre del cruce de ingreso a la 9a. avenida de la zona 11 desde la Calzada Roosevelt (con rumbo hacia el Oriente/El Trébol).

cierre del cruce de ingreso a la desde la Calzada Roosevelt (con rumbo hacia el Oriente/El Trébol). Horario de restricción: todos los días de 7.00 a las 21.00 horas .

todos los días de . Periodo: desde el pasado sábado 30 de mayo hasta el sábado 6 de junio de 2026.

Reporte de la PMT

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala, explicó que actualmente se mantienen pausas de aproximadamente 2 a 5 minutos debido a la detención de la fila en el carril derecho en dirección a la 9a. avenida de la zona 11.

Sin embargo, en una de las calzadas más saturadas de la ciudad, estos minutos tienen variaciones y el panorama puede cambiar drásticamente a lo largo del día debido a tres factores:

El impacto según la hora: Una detención de 3 minutos a media mañana puede ser manejable, pero durante las horas pico de la tarde, cuando el flujo hacia el Oriente y El Trébol llega a su punto máximo, ese embudo en el carril derecho puede multiplicar los tiempos de espera a 20 o 30 minutos de retraso.

Saturación de las vías alternas: Al bloquearse la 9.ª avenida, el tráfico se ve obligado a buscar la 5.ª avenida, por el sector del mercado El Guarda, o la 12 avenida. Al tratarse de zonas comerciales e internas de la colonia Roosevelt, estas calles no tienen la misma capacidad y tienden a tener embudos momentáneos.

Clima e imprevistos: Las lluvias eventuales de la temporada o cualquier vehículo con fallas mecánicas en los desvíos angostos paralizarán por completo la incorporación vehicular, afectando incluso a los carriles centrales de la calzada.

Rutas alternas

Para evitar quedar atrapado en la fila del carril derecho con rumbo al Oriente, la PMT recomienda las siguientes opciones:

5.ª avenida (Mercado El Guarda): Es el desvío inmediato para quienes se dirigen hacia el sector comercial de la zona 11. Se sugiere transitar con paciencia por la alta actividad peatonal de la zona.

Es el desvío inmediato para quienes se dirigen hacia el sector comercial de la zona 11. Se sugiere transitar con paciencia por la alta actividad peatonal de la zona. 12 avenida (Colonia Roosevelt): Funciona como tramo alterno previo para ingresar a los sectores residenciales, evitando el punto crítico de la obra.

Si su ruta habitual es el paso de Mixco hacia la capital y viaja en horarios de alta afluencia, de 17.00 a 19.30 horas, considere utilizar vías alternas mayores como la Calzada San Juan o la Avenida Mariscal para evitar el tramo en reparación de la Roosevelt.

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Obra con atraso y sanción acumulada

Desde su inicio, en el 2022, el proyecto de construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt ha enfrentado múltiples contratiempos que extendieron sus plazos.

En noviembre del 2023, los ingenieros hallaron tuberías y un colector subterráneo no registrados en los planos, lo que obligó a modificar el diseño estructural.

En junio del 2024, los trabajos fueron suspendidos nuevamente por falta de fianza de la empresa supervisora, la cual debía revisar el avance físico conforme los pagos hechos a la constructora.

La obra estuvo paralizada y se reactivó en abril del 2025, tras un amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad. No obstante, aunque la fecha de entrega estaba prevista para el 22 de diciembre del 2025, la constructora no cumplió con ese plazo y comenzó a acumular una multa.

Seis meses después, hasta mediados de mayo de 2026, la obra tiene un avance del 95 por ciento. Aunque no hay fecha definida para su inauguración, el Ministerio de Comunicaciones indicó este lunes 1 de junio que será a corto plazo.

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