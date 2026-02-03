Congreso juramenta a la Comisión de Postulación del MP pero su presidencia sigue en juego

El pleno del Congreso juramentó a los 15 comisionados para la postuladora del Ministerio Público (MP), que se espera celebren su primera reunión de trabajo la tarde del lunes 9 de febrero en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre los 15 profesionales juramentados se encuentra el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ, quien también preside la comisión de postulación.

Pero su presidencia en el Poder Judicial sigue en juego y el 4 de febrero se convocó para una sesión extraordinaria a las 8 de la mañana, en la que nuevamente se va a buscar definir un presidente.

La postuladora está presidida por Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ; acompañado de Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang); y Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Cang.

Junto a ellos también integran la comisión de postulación todos los decanos de las facultades de derecho de las universidades que funcionan en el país, siendo 12 los académicos.

La función de los comisionados será elegir a seis profesionales e integrar una lista de seis candidatos, para entregar esa nómina y que el presidente elija al nuevo fiscal general del Ministerio Público (MP).

➡️Te presentamos la integración de la comisión de postulación que entregará la nómina de 6 candidatos para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. #Congreso #CongresoVisible #XLegislatura #elMPimporta pic.twitter.com/sADIWXc7hk — Guatemala Visible (@guatevisible) February 3, 2026

Presidencia en juego

El puesto de Lucero en la postuladora no está firme, ya que si la CSJ elige a otro magistrado como presidente, esté tendrá que dejar el cargo. Pese a ese escenario, el magistrado asegura que la renovación de fiscal, no peligra.

“Hasta el momento yo estoy juramentado como presidente de la comisión, yo pienso que eso no afectaría pero eso es un tema que ameritaría meditarlo”, dijo Lucero Paz.

Tras la juramentación todos los comisionados ingresaron a un salón del Congreso sin acceso a la prensa, pero pese a que el presidente de la comisión había anunciado dar declaraciones, buscó evadir a periodistas.

El departamento de Comunicación Social de Organismo Judicial (OJ), encabezado por Moisés Jérez y Fredy Calderón, intentó sacar al presidente sin dar declaraciones, pero todavía fue observado por los medios a su salida del Congreso.

“Yo estoy haciendo un trabajo responsable como siempre lo he dicho a las diferentes comisiones internacionales que me visitaron, les manifesté que haré un trabajo apegado a derecho, a la Constitución, que para eso hay un andamiaje jurídico y una Ley de Comisiones de Postulación”, dijo el magistrado presidente en funciones.

No pueden obligar a elegir

Este 3 de febrero el diputado Bequer Chocooj presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), buscando que se defina la elección presidencial, similar a lo ocurrido en 2024.

Lucero destaca que nadie puede obligar a que un magistrado sea presidente, reafirmando que en todas las convocatorias ningún magistrado ha sido propuesto para el cargo.

“Ahorita estamos en esa etapa de elegir mañana, no sé cuál sea la propuesta realmente. No sé si alguien ya tiene los nueve votos. No podemos obligar a elegir a alguien, nadie se ha postulado hasta hoy”, señaló.

El diputado Bequer Chocooj presentó un amparo ante la @CC_Guatemala por el riesgo de que el Pleno de la CSJ continúe sin elegir al presidente del OJ y de la CSJ para el periodo 2025-2026, como lo ordena la Constitución. ⚖️ pic.twitter.com/QCBLoKIsE8 — Guatemala Visible (@guatevisible) February 3, 2026

Destaca que la CSJ ni siquiera tiene candidatos para su presidencia, “la prensa menciona candidatos pero oficialmente en los plenos nadie se ha propuesto”, indicó.

En la última sesión convocada extraoficialmente se hablaba de acuerdos a favor de la elección de la magistrada Claudia Paredes, pero la sesión no se desarrolló porque Lucero, quien convocó al pleno, no llegó.

“Fue un problema familiar de urgencia, de hecho yo he tratado de respetar la Constitución y convocar a plenos extraordinarios, pero se dio una cuestión familiar”, justificó.

El magistrado indicó que por ahora ninguno de los magistrados titulares tiene viajes, licencias o vacaciones programadas, lo que garantiza que la anuencia de los magistrados a futuras convocatorias, en caso mañana tampoco se defina la presidencia.