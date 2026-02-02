Congreso busca juramentar este martes a la comisión de postulación para renovar el MP

El pleno del Congreso busca juramentar, en la sesión plenaria de este martes 3 de febrero, a los integrantes de la comisión de postulación para la renovación de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Así lo acordó la instancia de Jefes de Bloque del Congreso, que en la agenda de sesiones para esta semana incluyó la consolidación del grupo de comisionados para la renovación del ente investigador.

El Congreso ya había convocado a la comisión, pero no había programado la juramentación de los integrantes.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lleva tres meses elegir presidente, ya que desde octubre no se logran los apoyos necesarios para alguno de los candidatos. Ante la falta de acuerdos en el Organismo Judicial, la presidencia recae de manera temporal en el Vocal I de la CSJ.

La ley manda que el presidente del Poder Judicial presida la postuladora del MP.

Este puesto lo ocupa el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien es presidente en funciones de la CSJ desde el pasado 13 de octubre.

Aunque el pleno de la CSJ ha sido convocado en repetidas ocasiones, los magistrados no han propuesto candidatos, pero suenan en los pasillos del Palacio de Justicia potenciales candidatos.

Entre ellos los magistrados Luis Corado y Claudia Paniagua, quienes parecen ser los candidatos idóneos del ala dominando de la CSJ, pero hasta ahora ninguno ha sido formalmente propuesto para al menos intentar una ronda de votación.

La integración

La comisión de postulación la preside el presidente de la CSJ; cargo que de manera temporal ocupa el vocal I de la magistratura, debido a que no se han conseguido los nueve votos del pleno judicial para elegir formalmente presidente.

También integran esta comisión los decanos de todas las facultades de derecho de las universidades nacionales, quienes tienen voz y voto en la toma de decisiones del órgano colegiado.

Por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se encuentran dos puestos. El primero de ellos para Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva, y la segunda para Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor.

La sesión plenaria en la que diputados esperan juramentar a la postuladora del MP está programada para ese martes a las 14 horas.