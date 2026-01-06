Congreso se alista para iniciar proceso de renovación del MP

La Comisión Permanente del Congreso convocó a una sesión extraordinaria el próximo martes, en donde se convocará a la Comisión de Postulación para el Ministerio Público (MP).



Con el llamado oficial inicia el proceso de sustitución de la fiscal general, María Consuelo Porras, quien el próximo 17 de mayo cumple ocho años al frente del MP, luego de que Alejandro Giammattei la renovara en el cargo para un segundo periodo.



De acuerdo con la Ley de Comisiones de Postulación, el Congreso es el encargado de convocar a la postuladora 120 días antes de que venza el plazo.





La Comisión de Postulación debera convocar, evaluar y elaborar una lista de seis candidatos, de la cual el presidente de la República, Bernardo Arévalo, deberá elegir, según su criterio, al próximo jefe del MP para los siguientes cuatro años.



Esta comisión es presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien este jueves intentará elegirlo.



También la integra el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el presidente del Tribunal de Honor de la misma instutición, además de los decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades del país. En total son 15 los comisionados.



Sesión



El Congreso, el próximo martes, también agendó la juramentación e instalación de la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral, con los comisionados que ya hayan sido notificados al Organismo Legislativo.



Además, en la agenda se contempla la aprobación de varios decretos en primera lectura, entre estas la ley de cine de Guatemala, la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación y una ley del Impuesto Único sobre Inmuebles para la vivienda familiar.

En tercer debate se incluyó una exención de impuestos a una oenegé.