La CSJ será convocada para sesión de pleno este jueves en un nuevo intento por elegir a su presidente  

El magistrado que resulte elegido también preside la Comisión de Postulación de Fiscal General, órgano colegiado que se espera sea convocado la próxima semana.  

El año pasado hubo ocho intentos por elegir al presidente de la CSJ. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reanudará los intentos por elegir a su presidente, todo luego de una serie de viajes y vacaciones de fin de año que pusieron una pausa a las convocatorias plenarias para la elección del cargo.

Eso según el anuncio de Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ, quien añadió que estará convocando a una sesión extraordinaria este jueves.

Lucero Paz ocupa la Presidencia de manera interina, ya que es el Vocal I de la CSJ, en quien automáticamente recae la Presidencia si el pleno no llega a acuerdos en la fecha límite del cambio, que es cada 13 de octubre.  

El año pasado, la CSJ tuvo ocho convocatorias para la elección de presidente, pero a diferencia de otros años, ni siquiera hubo intentos de votación porque ningún magistrado propuso formalmente a candidatos.

Fuentes judiciales que prefieren el anonimato han mencionado a al menos tres magistrados que estarían buscando la presidencia: Claudia Paredes, Igmain Galicia y Luis Contreras.

La convocatoria que estaría llegando próximamente a los magistrados sería el primer intento del año por conseguir un presidente, quien tendrá a su cargo la dirección del Organismo Judicial.

Pero además de cumplir con un rol administrativo, será quien presida la Comisión de Postulación de Fiscal General, por estar próximo a culminar el segundo período constitucional de María Consuelo Porras.

A finales del año pasado, fuentes del Congreso anunciaron el próximo 13 de enero como la fecha tentativa, para que el pleno del Organismo Legislativo haga la convocatoria a la postuladora del MP.

