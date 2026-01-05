La CSJ será convocada para sesión de pleno este jueves en un nuevo intento por elegir a su presidente  

Este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reanudará los intentos por elegir a su presidente, todo luego de una serie de viajes y vacaciones de fin de año que pusieron una pausa a las convocatorias plenarias para la elección del cargo.

Eso según el anuncio de Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ, quien añadió que estará convocando a una sesión extraordinaria este jueves.

Lucero Paz ocupa la Presidencia de manera interina, ya que es el Vocal I de la CSJ, en quien automáticamente recae la Presidencia si el pleno no llega a acuerdos en la fecha límite del cambio, que es cada 13 de octubre.

El año pasado, la CSJ tuvo ocho convocatorias para la elección de presidente, pero a diferencia de otros años, ni siquiera hubo intentos de votación porque ningún magistrado propuso formalmente a candidatos.

Fuentes judiciales que prefieren el anonimato han mencionado a al menos tres magistrados que estarían buscando la presidencia: Claudia Paredes, Igmain Galicia y Luis Contreras.

La convocatoria que estaría llegando próximamente a los magistrados sería el primer intento del año por conseguir un presidente, quien tendrá a su cargo la dirección del Organismo Judicial.

Pero además de cumplir con un rol administrativo, será quien presida la Comisión de Postulación de Fiscal General, por estar próximo a culminar el segundo período constitucional de María Consuelo Porras.

A finales del año pasado, fuentes del Congreso anunciaron el próximo 13 de enero como la fecha tentativa, para que el pleno del Organismo Legislativo haga la convocatoria a la postuladora del MP.