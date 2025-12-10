La Corte Suprema sigue sin definir presidencia a días de finalizar el año

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está por cumplir dos meses sin lograr elegir a su nuevo presidente, quien debió asumir el cargo el 13 de octubre del 2025.

Desde esa fecha, el magistrado Teódulo Cifuentes dejó el cargo, pero al no haber consenso para nombrar a un sucesor, la presidencia quedó temporalmente en manos del magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien ocupa la vocalía I del pleno.

Para elegir al presidente de la CSJ se requiere el voto favorable de al menos nueve de los 13 magistrados titulares, pero hasta ahora no se han alcanzado acuerdos para concretar la designación.

En el último de los intentos por concretar la designación, realizado este 8 de diciembre semana, no se lograron los acuerdos necesarios.

En tanto, tres magistrados tienen un viaje previsto a Estados Unidos la próxima semana. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) les autorizó un permiso para asistir a una actividad en Estados Unidos del 14 a 16 de diciembre lo que inhabilitaría la celebración de plenarias en esos días.

En noviembre pasado, la ausencia de tres magistrados, por goce de vacaciones, impidió al menos una votación. Entonces, los faltantes fueron Gustavo Adolfo Morales Duarte, Clemen Vanessa Juárez Midence y Jenny Noemy Alvarado Teni. Posteriormente, se ausentó el expresidente Cifuentes.

En el 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la elección del presidente judicial solo puede celebrarse con magistrados titulares, no suplentes.

“La gente no ve que el problema de fondo es la Constitución. Se tergiversó la figura del presidente; es él quien debe modernizar la CSJ, pero cambiar esta figura cada año es algo caótico”, dijo Javier Monterroso, analista y exsecretario del Ministerio Público (MP).

La actual magistratura, electa para el periodo 2024-2029, comenzó sin acuerdos. En la primera sesión de pleno, en octubre del 2024, tampoco se alcanzó consenso para elegir a su presidente.

Este año, Lucero Paz asumió de forma interina la presidencia y desistió de su intento por obtener el respaldo necesario para quedarse en el cargo de manera definitiva.

Desde entonces, el control de la presidencia ha estado en manos del grupo mayoritario de magistrados, que algunos analistas vinculan con actores políticos y operadores en procesos de elección de cortes.

“En las cortes más serias se elige a un presidente para todo el periodo, o de cinco o seis años, cuando se trata de cortes con periodos largos. La fórmula de la Corte de Constitucionalidad permite rotación, pero cada magistrado tiene una agenda distinta y eso impide el desarrollo institucional”, refirió Monterroso.

Postuladora del MP

En enero del 2026, el Congreso debe convocar a la Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general, pues concluirá el segundo periodo constitucional del mandato de María Consuelo Porras.

El presidente de la CSJ asume la presidencia de la postuladora y debe hacer el llamado para las distintas sesiones de trabajo.

La ausencia de un presidente electo en la CSJ podría generar dudas sobre la legitimidad del proceso. Sin embargo, Monterroso recordó que no sería la primera vez que una postuladora para fiscal general enfrente un cambio de presidencia durante el proceso.

María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, concluye su segundo periodo en mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

En 2010, la Corte de Constitucionalidad anuló todo el proceso cuando el entonces presidente Álvaro Colom ya había nombrado a un fiscal general, lo que obligó a conformar una nueva postuladora.

En ese caso, el presidente de la CSJ, Erick Álvarez, se inhibió y fue sustituido por el magistrado César Barrientos, quien más adelante cedió el cargo a Luis Archila, al ser electo presidente del órgano judicial.

Esa transición, según Monterroso, no obstaculizó el proceso, y estima que un escenario similar en el 2026 tampoco debería afectar la renovación del jefe del MP.

“No entorpecería un cambio de presidente en la postuladora. El primer momento es la elaboración del perfil, la tabla de gradación y la recepción de expedientes; todo eso lo puede hacer el presidente en funciones de la CSJ”, concluyó.

En el proceso anterior, el Congreso, presidido por el diputado Allan Rodríguez, convocó a la postuladora el 13 de enero del 2022.