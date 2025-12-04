CSJ rechaza antejuicio contra diputados por haber reconocido a Movimiento Semilla como bancada

El presidente del Congreso, Nery Ramos, y diputados que lo acompañaron en la pasada Junta Directiva del Congreso, se salvaron de enfrentar un proceso penal, después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una solicitud de antejuicio contra los congresistas.

Ramos junto a los diputados Darwin Lucas, Raúl Solorzano y Juan Carlos Rivera, enfrentaban desde inicios de este año un proceso de antejuicio promovido por una denuncia presentada por el ciudadano Giovanni Fratti.

Los diputados fueron denunciados por aparentemente obviar una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que deja claro que los diputados electos por Movimiento Semilla, son independientes.

Pero en enero de este año el Congreso reconoció a los diputados como bloque, pese a que en ese momento se encontraban suspendidos por resoluciones judiciales, lo que, a criterio del denunciante, era una violación directa a las órdenes de la CC.

El criterio político para buscar restituir el reconocimiento de los diputados habría sido adoptado por los cuatro diputados durante el segundo periodo de recesos del 2024.

Los denunciados por ser parte de la Junta Directiva del Congreso de aquel periodo, formaron parte de la Comisión Permanente, órgano legislativo que habría ordenado cambiar el estatus de los independientes en la página web del Congreso.

La CC al conocer una debida ejecutoria, ordenó certificar lo conducente, junto a una denuncia que presentó Fratti, hizo que el Ministerio Público trasladara el caso como una solicitud de antejuicio al Poder Judicial.

Fuentes de la CSJ, que por motivos de seguridad prefieren no ser citadas, confirmaron que la decisión de la Corte fue rechazar el antejuicio, por considerar que la denuncia no tenía fundamentos.