Congreso convocará a la Comisión de Postulación para Fiscal General el 13 de enero del 2026

El Congreso de la República convocará a una sesión plenaria el próximo 13 de enero de 2026 para dar inicio formal al proceso de conformación de la Comisión de Postulación que tendrá a su cargo la elaboración de la nómina de candidatos para la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público.

La información fue confirmada por Juan Carlos Rivera, integrante de la Comisión Permanente, quien explicó que el acuerdo ya fue adoptado y que la plenaria servirá para activar los primeros pasos del procedimiento establecido en la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.

Durante esa sesión, el pleno deberá conocer y aprobar la convocatoria oficial para integrar la Comisión de Postulación, la cual estará conformada por representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), los rectores de las universidades del país y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, según lo establece el marco legal vigente.

Una vez integrada, la Comisión de Postulación tendrá la responsabilidad de evaluar a los aspirantes que se postulen al cargo de Fiscal General, verificar el cumplimiento de los requisitos legales, calificar los expedientes y, finalmente, remitir una nómina de seis candidatos al Presidente de la República, quien deberá hacer la designación correspondiente.

El proceso cobra relevancia debido a que la elección del Fiscal General es considerada una de las decisiones clave para el sistema de justicia, al tratarse de la autoridad encargada de dirigir la política de persecución penal y la conducción del Ministerio Público durante un período de cuatro años.

La convocatoria anticipada busca garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los plazos constitucionales y bajo los principios de transparencia, legalidad y publicidad, en un contexto donde la elección del Fiscal General suele generar alta expectativa y escrutinio público.

