Paso a desnivel en la Roosevelt sigue detenido y multas por atraso ya superan Q1.2 millones

La construcción del distribuidor vial en la calzada Roosevelt sigue estancada y, hasta ahora, según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), no existe una fecha tentativa para reanudar los trabajos ni un ofrecimiento formal de entrega por parte de la empresa encargada del proyecto.

Además, la cartera informó que la empresa CEBCO, la constructora a cargo, acumula multas por el atraso en la entrega de la obra, sanción que comenzó a aplicarse el 23 de diciembre del 2025, fecha en la que debía concluir el proyecto según el contrato.

De acuerdo con la cartera, hasta el 27 de febrero del 2026 se contabilizaban 46 días hábiles de retraso.

Las sanciones se aplican mediante un sistema escalonado que aumenta conforme pasan los días de atraso. Es decir, el porcentaje de la multa se incrementa según el tiempo que la obra permanezca sin concluir, tomando como base el monto pendiente de ejecutar del proyecto.

Debido a que la obra se encuentra en el rango de 31 a 60 días hábiles de atraso, actualmente se aplica una penalización de tres por millar del monto pendiente de ejecutar.

Con esa tasa, hasta el 27 de febrero la multa diaria ascendía a Q27 mil 393.29, mientras que el monto acumulado por el retraso sumaba Q1 millón 260 mil 091.

Las autoridades indicaron que la cifra actual, llegados los primeros días de marzo, ya es mayor, pero el departamento jurídico del CIV aún hace los cálculos actualizados para determinar el total acumulado.

Trabajos detenidos

Según información proporcionada por el CIV, los trabajos en el distribuidor vial volvieron a detenerse recientemente debido a que la empresa contratista justificó que se quedó sin material para continuar la obra.

La cartera indicó que el miércoles 4 de marzo fueron retirados nuevamente los trabajadores, por lo que la construcción permanece sin actividad. En tanto, la multa sigue corriendo mientras persista el incumplimiento del contrato.

Antecedentes con otro proyecto

La constructora también mantiene un conflicto con el proyecto del distribuidor vial de la 53 calle en la avenida Petapa, zona 12 capitalina, obra que permanece inconclusa y que se encuentra judicializada desde noviembre del 2025.

En ese caso, una resolución de la Corte de Constitucionalidad ordenó que el proyecto continúe, aunque las autoridades aún no han definido bajo qué condiciones se retomará la construcción.

El CIV ha indicado que primero debe completarse un proceso administrativo para recibir y liquidar la obra en el estado actual, además de realizar evaluaciones técnicas que determinen si la estructura existente puede utilizarse o si será necesario replantear el proyecto.

Por ahora no está claro si la misma empresa continuará con la construcción, pese a la orden judicial para dar seguimiento a la obra.

El distribuidor vial de la avenida Petapa se inició durante el gobierno de Alejandro Giammattei y permanece sin avances desde agosto del 2023, cuando la empresa denunció el robo de materiales en el área del proyecto.

Prensa Libre solicitó la postura de la empresa CEBCO sobre la paralización de los trabajos en ambos proyectos, el atraso en la entrega del paso a desnivel en la calzada Roosevelt y las multas que se han acumulado por el incumplimiento del plazo contractual; sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se había recibido una respuesta por parte de la constructora.

