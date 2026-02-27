7 mapas que muestran la movilización urbana del departamento de Guatemala en décadas

Un estudio elaborado por la consultora Diestra y presentado durante el segundo foro Movilidad y Desarrollo, organizado por el Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo (UNIS), destaca que la vivienda se ha expandido a lo largo de corredores viales principales, mientras los servicios básicos y el empleo continúan concentrados en la Ciudad de Guatemala.

“Vivimos lejos de donde trabajamos y trabajamos lejos de donde descansamos. La falta de visión y planificación a nivel de región metropolitana agrava la situación”, detalla el estudio elaborado por Diestra.

Rodolfo Mendoza, analista de Diestra, explicó que en la década de 1950 la mayoría de personas que vivían en el departamento de Guatemala se ubicaban en el municipio de Guatemala. Sin embargo, señaló que la distribución demográfica ha cambiado con el paso de los años.

“Esa mancha demográfica fue ocupando cada vez más espacios. Ahora tenemos una zona urbana que abarca mucho más allá del municipio de Guatemala e incluso empieza a preverse que en unos años esa mancha metropolitana va a tocar el departamento de Escuintla”, indicó.

Según Mendoza, el desplazamiento residencial se ha concentrado en tres territorios clave. “La gente antes vivía en el casco central de la ciudad, pero empezó a moverse hacia fuera”, afirmó. El primer destino fue el corredor suroccidente, integrado por Villa Nueva y San Miguel Petapa, donde se han registrado 525 mil migraciones en las últimas seis décadas.

El segundo es el corredor noroccidente, que incluye Chinautla, San Pedro Ayampuc y San Juan Sacatepéquez, con 105 mil migraciones registradas. El tercero es el corredor suroriente, conformado por San José Pinula, Santa Catarina Pinula y Fraijanes, también con 105 mil migraciones.

Mendoza explicó que, aunque la población se ha desplazado hacia nuevos territorios, continúa movilizándose por las mismas vías construidas hace décadas. Mencionó como ejemplo la calzada Aguilar Batres, ampliada por última vez en 1966, que sigue siendo una de las principales rutas de conexión hacia el sur.

“Son exactamente las mismas calles, avenidas o calzadas por las cuales hoy nos movilizamos para ir a esos municipios. La población creció, pero nuestra red vial no creció en la misma proporción”, señaló.

Agregó que en los últimos 25 años el crecimiento urbano no ha sido acompañado por una expansión equivalente en la cantidad de calles. Indicó también que en Guatemala existe una dependencia importante del vehículo individual.

“El poder tener un vehículo es una aspiración. Antes era un carro usado que traían de fuera y hoy es una moto nueva que compran para movilizarse. Hay facilidad para importarlos y comprarlos; el financiamiento está disponible para ello. Por lo tanto, nuestra red vial no se ha construido para eso”, afirmó.

Ingresos a la ciudad capital

El estudio también analiza los movimientos de ingreso y egreso hacia el municipio de Guatemala.

Occidente: Se registran 524,691 movimientos, equivalentes al 39.70% del total. De estos, 258,065 son ingresos y 266,625 son egresos.

Se registran 524,691 movimientos, equivalentes al 39.70% del total. De estos, 258,065 son ingresos y 266,625 son egresos. Sur: Se contabilizan 344,725 movimientos (26.1%), de los cuales 176,866 son ingresos y 167,928 egresos.

Se contabilizan 344,725 movimientos (26.1%), de los cuales 176,866 son ingresos y 167,928 egresos. Norte: Se registran 146,841 movimientos (11.10%), con 71,079 ingresos y 76,761 egresos.

Se registran 146,841 movimientos (11.10%), con 71,079 ingresos y 76,761 egresos. Oriente: Se contabilizan 302,991 movimientos (22.9%), con 59,767 ingresos y 143,223 egresos.

Mendoza explicó que las principales rutas de la ciudad pueden clasificarse en dos categorías: el anillo vial interno, correspondiente a las áreas dentro del municipio, y el anillo vial externo, que comprende los ingresos al municipio de Guatemala y funciona como conexión entre la capital y los municipios aledaños.

En el anillo vial interno se registran 2,745,949 movimientos. En el anillo vial externo se contabilizan 1,319,276 movimientos, de los cuales 664,665 son ingresos y 654,611 egresos.

Según el estudio, el 48% de las personas que se trasladan dentro del municipio de Guatemala proviene de otros municipios. “La mitad de las personas que transitan en el municipio de Guatemala proviene de fuera del municipio. De ese total, el 25% proviene de municipios del departamento de Guatemala y otro 25%, de otros departamentos del país”, detalló Mendoza.

Más carros que personas

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) registró 1,645,198 vehículos en el municipio de Guatemala en el 2025, para una población total de 1,236,048, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La SAT también reportó un total de 3,088.03 kilómetros de red vial en el municipio de Guatemala.

Mendoza explicó que la SAT publica la tasa de motorización, que mide la cantidad de vehículos por cada mil habitantes en los municipios del país. “En el municipio de Guatemala hay más vehículos que personas. Seguramente hay empresas que están domiciliadas acá, registran los vehículos en el municipio y los utilizan a nivel nacional. Aun así, el indicador muestra la relación entre vehículos y red vial”, indicó.

Otro indicador es la densidad vehicular, que mide la cantidad de vehículos por kilómetro de red vial. Según los datos citados, en el municipio de Guatemala hay 500 vehículos por cada kilómetro de red vial. Mendoza señaló que, si se colocaran vehículos pequeños uno tras otro en un kilómetro, cabrían aproximadamente 200. “En el municipio tenemos 500”, afirmó.

Añadió que el crecimiento demográfico y el crecimiento del parque vehicular han avanzado de manera simultánea, mientras que la red vial y el transporte público no han crecido al mismo ritmo. El estudio indica que Guatemala ocupa el último lugar en la región centroamericana en metros de carretera por habitante, con 1.00 metro por persona. También se encuentra entre los países con menor cantidad de metros de carretera por kilómetro cuadrado.

Según Mendoza, la razón es que hay muy poco presupuesto enfocado en infraestructura. “Es más, Guatemala es el país de la región que destina el menor porcentaje de su presupuesto a inversión en infraestructura vial”, dijo. Aseguró que el presupuesto destinado a este rubro asciende a 1.5% o 1.6% del producto interno bruto y que debería situarse, por lo menos, entre 3% y 6%.

Fragmentación institucional

El estudio señala que existen competencias fragmentadas, decisiones inconexas y congestión vial trasladada entre municipios.

Mendoza renfatizó que el artículo 231 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la región metropolitana, en su área de influencia urbana, debería integrarse en una sola institución con gobernanza y financiamiento propios, y que debía emitirse una ley específica para su regulación. “En eso todavía hay un vacío legal”, comentó.

Además de la fragmentación política entre municipios, señaló que también existe fragmentación institucional. El estudio propone una jerarquía territorial por niveles de proximidad:

El primer nivel estaría conformado por el municipio de Guatemala.

El segundo nivel incluiría Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, Santa Catarina Pinula, Palencia, San Pedro Ayampuc y Chinautla.

El tercer nivel estaría integrado por San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho, San José del Golfo, Fraijanes y Amatitlán.

Soluciones

Según Mendoza, el primer paso para atender el problema del tránsito en el país es crear una autoridad metropolitana de movilidad que tenga coordinación técnica, integración financiera y autonomía jurídica.

La segunda propuesta consiste en promover ciudades de 15 minutos: nodos habitacionales donde las personas puedan desplazarse en espacios cercanos. Mendoza explicó que la población se ha trasladado hacia la periferia, mientras los empleos permanecen concentrados en el municipio de Guatemala, lo que genera recorridos más largos.

“Deberíamos entonces generar una proximidad urbana, una mezcla funcional en esos nodos y, además, una movilidad activa”, mencionó.

La tercera propuesta es desarrollar un transporte público competitivo. Mendoza indicó que este debe cumplir tres condiciones: frecuencia predecible, seguridad y tiempos de traslado menores que los del transporte individual. “El transporte público tiene que ser tan bueno que las personas que usan carro decidan cambiar su vehículo por el transporte colectivo”, explicó.

Añadió que debe ser un transporte seguro y que el tiempo de traslado en transporte colectivo debe ser menor que en el individual. Otra solución planteada es ejecutar planes de movilidad integral ya existentes, basados en estudios técnicos previos. “Necesitamos ejecutar. Guatemala se ha vuelto chambona para ejecutar; nos cuesta hacer algo”, mencionó.

“Ya tenemos el plan técnico de cómo debería estar construida la movilidad en Guatemala, tanto en la infraestructura como en el transporte. La pelota ya está en el punto penal. Solo tenemos que disparar al marco y meter el gol”, dijo.