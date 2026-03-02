Puente Villalobos 1, obra de Q29 millones, retoma trabajos tras tres años de retraso

Puente Villalobos 1, obra de Q29 millones, retoma trabajos tras tres años de retraso

La obra de Q29 millones, que incorpora por primera vez en el país un diseño tipo Arco Red, fue reactivada y se prevé que esté lista en marzo.

Vista aérea del puente Villalobos 1 con diseño tipo Arco Red y base deteriorada por erosión

Imagen aérea del puente Villalobos 1, cuyo diseño tipo Arco Red reemplaza la estructura anterior, afectada por erosión y materiales arrastrados por el río Villalobos. (Foto Prensa Libre: CIV)

Tras superar retrasos por deficiencias administrativas arrastradas desde 2023, los trabajos de rehabilitación del puente Villalobos 1 fueron retomados formalmente. Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la obra —con un costo de Q29 millones— quedará concluida en marzo próximo.

La estructura original, de concreto y con dos carriles de circulación, había sido intervenida en múltiples ocasiones por daños.

Durante la época lluviosa, el incremento del caudal arrastra troncos y rocas de gran tamaño que llegan a obstruir el flujo del agua, generando un efecto corrosivo que, con el tiempo, provocó daños estructurales significativos en las bases inferiores.

Ante este deterioro, tras evaluaciones técnicas realizadas en 2023, se determinó la demolición de la estructura antigua y el diseño de una nueva conexión que ofreciera mayor seguridad.

Vista aérea del puente Villalobos 1 con diseño tipo Arco Red y base deteriorada por erosión

Puente Villalobos 1, obra de Q29 millones, retoma trabajos tras tres años de retraso

El paso forma parte del conjunto de puentes ubicados sobre el cauce del río Villalobos, en el kilómetro 12.5 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur).

La obra es importante para la movilidad de más de 15 mil vehículos que transitan diariamente entre la Ciudad de Guatemala y el bulevar Sur de San Cristóbal, en Mixco. Mientras se avanzó en la construcción del nuevo puente, permaneció otro habilitado en paralelo.

Vista del puente Villalobos 1 y del puente paralelo antiguo sobre el río Villalobos
Imagen que muestra el puente Villalobos 1 junto al puente paralelo antiguo. (Foto Prensa Libre: CIV)
Trabajadores en la construcción del puente Villalobos 1 en la CA-9 Sur
Personal de construcción trabaja en la fase final del puente Villalobos 1, reemplazando la estructura antigua afectada por erosión y el paso del río. (Foto Prensa Libre: CIV)

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que la construcción es de un puente tipo “Arco Red”, diseñado con un solo tramo, sin soportes en medio del río.

Construido en acero y concreto, el puente cuenta con cimientos de pilotes profundos anclados en suelo firme, una longitud de 50 metros y un ancho de ocho metros para dos carriles de circulación.

Monto millonario

La obra se ejecuta a través de un proyecto, con un monto total de Q78 millones 339 mil 671.00, que actualmente ha intervenido en tres puentes:

  • Enrique Tejada Wyld: reforzaron la cimentación y realizaron mantenimiento rutinario en juntas de expansión, barandales, remates, topes sísmicos y pintura general.
  • Villalobos 5: instalación de fibras de carbono con adhesivo estructural en las vigas longitudinales del puente.
  • Villalobos 1: puente tipo Arco Red, actualmente en ejecución.

Lea también: Fiscal General: cambios a la tabla de gradación motivan un nuevo amparo ante la CC

