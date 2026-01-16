Gobierno a examen: la ciudadanía sigue demandando atención a problemas cotidianos

Mientras el presidente Bernardo Arévalo presentaba ante el Congreso el informe de su segundo año de gobierno, este 14 de enero, la conversación en redes sociales reflejó una desconexión de los problemas cotidianos. Un sentimiento negativo predominó en cuatro de cada 10 interacciones.

La escucha social realizada realizada por DataLab, una unidad estratégica de análisis e inteligencia digital, a solicitud de Prensa Libre, analizó el sentimiento de las menciones mediante herramientas tecnológicas especializadas. De esa cuenta, se identificó que el 45.2% de las conversaciones tuvo un tono neutral; el 41%, negativo, y solo el 13.8%, positivo.

En los mensajes positivos —los menos— se reconocieron acciones del Gobierno destacadas en el informe, así como el compromiso por atender los problemas nacionales, especialmente los operativos de seguridad implementados en distintos puntos del país. También se mencionaron avances en educación y salud, con el 21% y 18% de comentarios positivos, respectivamente.

Las frases clave fueron: “¡Que viva Arévalo!”, “sí tengo presidente” y “el mejor presidente”.

Sin embargo, predominó un sentimiento negativo respecto del trabajo del Ejecutivo, ligado a la falta de soluciones a problemas cotidianos, considerados los “dolores” aún sin alivio tras dos años de gobierno.

Temas de conversación

Corrupción y transparencia fue la temática que dominó la narrativa digital, según detectó la escucha social. En el análisis también se identificaron menciones relacionadas con economía y costo de la vida, infraestructura y carreteras, seguridad y justicia, así como salud.

De las seis temáticas analizadas, la que generó mayor malestar fue el abandono de la red vial: el 69.3% de las menciones relacionadas fue negativa. Los otros dos temas con alta desaprobación fueron seguridad y justicia (64.3%) y corrupción y transparencia (63.4%).

En su intervención ante el Legislativo, Arévalo destacó el trabajo en educación, como el remozamiento de escuelas, contratación de maestros y ampliación de la cobertura en educación media.

También resaltó los programas Becas por Nuestro Futuro, Vivienda Digna y Mano a Mano, el abastecimiento de medicamentos e insumos en los servicios de salud, el crecimiento económico del 4.1%, la lucha contra la corrupción y las mejoras en seguridad.

Sin embargo, la percepción de la población sobre estos logros fue distinta, como revela el análisis que realizó Datalab a partir de 3.53 millones de menciones en redes sociales, de las que ocho de cada 10 se publicaron en Facebook —la red con más interacción en el momento del discurso—, seguida de TikTok y X.

Sentimiento de usuarios

Entre las conversaciones relacionadas con corrupción, el 5% de los comentarios reflejó cómo la credibilidad del presidente va en descenso, pese a los esfuerzos del Gobierno por promover los resultados alcanzados en el 2025. La principal red utilizada para esa promoción fue TikTok.

La falta de empleo y los salarios poco competitivos también dominaron la conversación. El 57% de las menciones relacionadas con economía y costo de la vida hicieron referencia a estos aspectos, mientras que el 24% aludió al aumento de precios de productos de la canasta básica y servicios. Los usuarios compartieron las dificultades que enfrentan diariamente y exigieron soluciones en este tema.

Uno de los aspectos más mencionados por los usuarios fue el mal estado de la infraestructura y carreteras: el 8.5% del total de conversaciones giró en torno a este tema y un 87% de los comentarios se referían al deterioro de la red vial. Un 7% se enfocó en señalar las obras inconclusas. El análisis de las menciones sobre los baches, la falta de mantenimiento y el estado de la red vial evidencian que las afectaciones en la movilidad ejercen un impacto económico en los hogares.

En cuanto a seguridad y justicia, el 78% de las conversaciones reflejó preocupación por los hechos de violencia, el crimen y la inseguridad. Las extorsiones se mencionaron como uno de los principales flagelos, así como la corrupción en el sistema judicial.

La falta de acceso a los servicios de salud pública, el desabastecimiento de medicamentos y la escasez de personal también fueron temas frecuentes en redes durante la presentación del informe presidencial.

Intervención de diputado sacude las redes sociales

La escucha social reveló que la interrupción del diputado Carlos Roberto Calderón durante el discurso de Arévalo fue percibida como una afrenta al presidente, pero también dio paso a menciones sobre el llamado “pacto de corruptos”, la falta de transparencia en el uso de fondos públicos y la escasa percepción de resultados por parte del Ejecutivo.