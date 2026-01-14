Gobierno a examen: dudas y críticas sobre el rumbo económico y la competitividad en el segundo año de Bernardo Arévalo

Consultado sobre el balance de ese período en las áreas mencionadas, expuso varios argumentos y, a su juicio, esta administración del gobierno central va por un “rumbo equivocado” en términos generales.

“Las remesas crecientes y el boom inmobiliario ocultan la mala gestión económica. No se observan cambios fuertes y positivos para atraer más inversión extranjera. Hay demasiadas regulaciones y permisos que deberían eliminarse con urgencia. La infraestructura fundamental del país, en cuanto a carreteras y puertos, sigue en mal estado”, afirmó.

Agregó que la inseguridad está empeorando, y ejemplificó con la fuga de los presos más peligrosos de las pandillas, y que no se han detenido los crímenes cotidianos. Además, señaló que el sistema de justicia no funciona adecuadamente.

El analista del Cees indicó que la política de incrementar el salario mínimo más allá del salario de mercado está causando desempleo y fomenta la persistencia de la economía informal, que representa alrededor del 70 % de la mano de obra.

“Los empleos que crecen son los de la burocracia del sector público, con base en mayor endeudamiento, lo que implica más impuestos en el futuro”, sostuvo.

Criticó también que el Ministerio de Energía y Minas haya errado sus prioridades al retener o demorar el otorgamiento de licencias para la explotación de minerales, justo cuando los precios internacionales están en niveles históricos, lo que podría generar empleo formal e ingresos para el país.

“El caso de Perenco da pena por el mal manejo que han tenido hasta ahora y por las informaciones contradictorias emitidas tanto por el ministro Víctor Hugo Ventura Ruiz como por otros funcionarios de este gobierno”, apuntó.

Por otro lado, opinó que obligar el uso de etanol parece más una política mercantilista que de libre mercado. Señaló que la inflación debería estar en niveles cercanos a cero, pero el Banco de Guatemala mantiene metas de entre 4 y 5 %, lo cual calificó de “incomprensible”.

Añadió que el déficit fiscal debería ser cero, pero el Gobierno “se ha empeñado en gastar y endeudarse”, con presupuestos deficitarios que superan el 3 % del PIB, situación que consideró inadmisible.

“El último presupuesto fue aprobado con violaciones al procedimiento y errores de fondo, como la solicitud para que el Banco de Guatemala financie la compra de acciones del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), una entidad de dudosa reputación. El Banco de Guatemala no puede, constitucionalmente, prestar dinero al Gobierno, por lo que no puede hacer lo que los diputados, con total ignorancia, solicitaron”, explicó.

Concluyó que, por el momento, “menos mal” que la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el presupuesto deficitario aprobado para el 2026.

Destaca logros con EE. UU.

Sobre las acciones que dieron resultados positivos y lo que no se logró concretar en esas áreas, el representante del Cees afirmó que mantener el diálogo abierto con Estados Unidos y ser incluido en la lista de países favorecidos con una reducción parcial de aranceles ha sido positivo.

De igual manera, que este gobierno, a diferencia de los anteriores, haya logrado acelerar y devolver todo el crédito por el impuesto al valor agregado (IVA) a los exportadores es muy alentador. Además, se emitió una ley que elimina la discrecionalidad en estas devoluciones.

También recordó que, aunque al inicio el presidente de la República emitió un comunicado condenando la invasión de Estados Unidos a Venezuela, después corrigió su postura al aceptar que el régimen no era legítimo.

Finalmente, aunque la política monetaria permitió mayor flexibilidad del tipo de cambio, se establecieron pisos de tipo de cambio, lo cual no representa “nada nuevo ni positivo”, concluyó Parellada.

Comercio exterior: balance "medio o regular"

La calificación para el segundo año del gobierno de Bernardo Arévalo, específicamente en comercio exterior, es de balance medio o regular, con avances en algunos aspectos, aunque aún con retos importantes por resolver en otros, según Agexport.

Entre los aspectos positivos, Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), menciona la promoción de inversiones y del turismo, el mantenimiento del diálogo público-privado, y la convocatoria al Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex).

No obstante, en el caso de los aranceles impuestos al país, observan luces y sombras.

En los puntos positivos, exponen la dedicación del Gobierno a las tasas impuestas por Estados Unidos y que se logró negociar para que alrededor del 70% de los productos exportados accedan a arancel cero, además de que el Ejecutivo procuró cumplir tanto en las concesiones reglamentarias como en las políticas, y consiguió una negociación que podría compararse favorablemente con la de otros países.

Sin embargo, refiere que aún preocupa que el 30% de los productos guatemaltecos, incluidos muchos agrícolas y algunos procesados, quedaron fuera de la eliminación arancelaria, pese a que Estados Unidos no produce muchos de estos bienes o lo hace en cantidades mínimas. México, en cambio, mantiene un arancel de 0%, lo que supone una desventaja considerable para Guatemala en el mercado estadounidense.

También se evalúan otras condiciones. Por ejemplo, se reconoce una actitud abierta del Gobierno para escuchar y negociar, aunque las condiciones impuestas por EE. UU. son complejas, ya que su principal interés se centra en la migración y en facilitar el ingreso de sus productos al país.

En ese sentido, Carballido añadió que Guatemala mostró avances, aunque aún espera autorizaciones clave, como la admisibilidad del aguacate, que beneficiaría a la economía y al empleo.

"Nos quedan debiendo"

La infraestructura vial y de las carreteras en el país es uno de los principales aspectos que han sido criticados por diversos sectores de la economía, principalmente por aquellos que a diario transitan por las diferentes rutas de Guatemala.

En este sentido, la Gremial de Transportistas Extraurbanos de Pasajeros, (Gretexpa), por medio de su presidente, Carlos Vides, consideró que en el tema de carreteras e infraestructura vial el gobierno de Arévalo ha tenido un mal desempeño durante el segundo año.

“En el segundo año de gobierno en el tema de carreteras están mal. Desafortunadamente en este gobierno ya van cuatro o cinco ministros que van cambiando y no se ha visto realmente un cambio en la infraestructura vial. Se sacó la ley de infraestructura vial prioritaria y no han invertido ni un solo centavo hasta el cierre del ejercicio fiscal 2025”, afirmó.

Vides agregó que esta situación no afecta únicamente al transporte extraurbano de pasajeros, sino también al transporte de carga, lo que representa un problema al tomar en cuenta que Guatemala es el país más grande Centroamérica.

“Somos el país de Centroamérica más grande en población, en extensión territorial, en cuanto a la productividad que circula por todas las carreteras y no han construido un solo kilómetro de carretera nueva”, explicó.

“Entonces, en ese sentido, sí, el gobierno ha tenido sus aciertos en otros temas, pero en cuanto a infraestructura y seguridad, al transporte sí nos quedan debiendo”, puntualizó el presidente de Gretexpa.