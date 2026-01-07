Arévalo justifica baja ejecución en Comunicaciones y Cultura, pese a atraso en proyectos clave

El presidente Bernardo Arévalo explicó este miércoles 7 de enero que los bajos niveles de ejecución presupuestaria en los ministerios de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) y de Cultura y Deportes durante el 2025 se deben a obstáculos legales, procesos de depuración institucional y dificultades técnicas, especialmente relacionadas con proyectos de inversión.

“Es un tema que hemos estado resolviendo. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, se trata de encontrar mecanismos para romper estructuras que facilitaban prácticas corruptas en la ejecución de proyectos. Esto ha provocado que algunas convocatorias se anulen tras detectarse irregularidades, lo que obliga a replantearlas de forma transparente”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa.

Arévalo también atribuyó los retrasos a procesos judiciales vinculados a obras viales, así como a discrepancias entre los avances físicos y los pagos ejecutados. Aseguró que el Gobierno trabaja para corregir estos problemas.

“Solo en diciembre se subieron 25 proyectos de la Dirección General de Caminos a Guatecompras y, en enero, se firmarán contratos para 14 rutas priorizadas en el marco de la Ley de Infraestructura Productiva”, afirmó.

En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, Arévalo indicó que los atrasos se concentran en la legalización de terrenos donde se construirán las ciudades deportivas, una de las principales apuestas del plan de inversión de esa cartera.

“Hubo problemas legales que impedían avanzar. Uno de los terrenos posiblemente se descarte por falta de viabilidad jurídica, pero en los demás ya se trabaja para iniciar las obras”, dijo el gobernante.

Ejecución rezagada

El CIV cerró el 2025 con una ejecución de 68.2%, equivalente a Q5 mil 100 millones de los Q7 mil 526 millones vigentes —tras una reducción desde un presupuesto original cercano a Q10 mil millones—. Por su parte, el Ministerio de Cultura concluyó con 65.6%, es decir, Q624 millones de los Q952 millones asignados.

Ambas cifras se ubican por debajo del promedio de ejecución del presupuesto general, que fue de 90.6%, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). En el 2024, la ejecución fue de 91.9%, con un presupuesto final de Q131 mil 214.4 millones. Para el 2025, el presupuesto vigente ascendió a Q154 mil 836.6 millones.

Analistas consultados señalan que, aunque los porcentajes globales están en rangos similares a otros períodos, persiste una desproporción: el gasto de funcionamiento mantiene altos niveles de ejecución, mientras que la inversión pública sigue rezagada.

Tres ministerios, junto con las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro —estas últimas con Q61 mil 762 millones—, tuvieron ejecuciones de entre el 87% y el 89%. Otras 11 entidades, incluidas la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación y varios ministerios, reportaron ejecuciones de entre el 90% y el 99%.