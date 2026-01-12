Guatemala firmará segundo acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. antes de salida del embajador Tobin Bradley

El Gobierno de Guatemala firmará dicho convenio como parte del programa de cooperación en infraestructura crítica con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace).

La suscripción se llevará a cabo el jueves 15 de enero del 2026, a las 17.30 horas, según la convocatoria oficial.

En la lista preliminar figuran varios megaproyectos en los que el personal técnico y especializado del Usace brindaría asistencia.

Para formalizar este segundo acuerdo entre gobiernos, debe firmarse una carta de aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) entre el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala y el Usace, por ser la contraparte.

Así ocurrió el 22 de mayo del año pasado, cuando se firmó la primera carta para la modernización y ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla.

Esta sería una de las últimas actividades del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, quien tiene órdenes de traslado, en el marco de la decisión del Gobierno estadounidense de relevar a los embajadores nombrados por el expresidente Joe Biden y dar paso a un nuevo proceso de nominación.

Desde el año pasado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) ha trabajado en el proyecto de una nueva traza para un tren de carga en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Gobierno y EE. UU. evalúan reactivar tren de carga

Aunque no se conoce en detalle cuál será el próximo contrato que suscribirán ambos gobiernos, (es decir, de momento no se conoce cuál de todas las iniciativas fue la que vino aprobada desde Washington D. C. ) desde el año pasado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) ha trabajado en el proyecto de una nueva traza para un tren de carga en Guatemala, es decir, reactivar el sistema ferroviario como megaproyecto.

En mayo del 2025 se realizó un primer análisis del sistema ferroviario, del cual surgió la propuesta para un megaproyecto entre Guatemala y Estados Unidos para reactivar la red de carga, pasajeros y el metro riel en la ciudad de Guatemala.

En esa ocasión se presentaron los resultados y el diagnóstico de la visita que realizó una misión del Usace, enfocada en la evaluación de la infraestructura crítica. Esta concluyó con la apertura para impulsar la reactivación futura del sistema ferroviario del país, con apoyo y cooperación internacional.

La misión técnica presentó el diagnóstico de los hallazgos, denominado como primera fase de la red ferroviaria, al presidente Bernardo Arévalo. En ese encuentro se planteó la posibilidad de continuar con siguientes fases, que incluirían el intercambio de información entre las partes involucradas, la visita de una nueva misión técnica, así como una posible propuesta de diseño.

El modelo sería similar al implementado entre el Usace y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) para la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, cuya carta de aceptación fue firmada el jueves 22 de mayo del año pasado.

En ese evento, el embajador Tobin Bradley manifestó su interés en apoyar la reactivación del sistema ferroviario.

Se conoció que la reactivación incluiría líneas para transporte de pasajeros y carga, así como el metro riel o tren de cercanías que operaría en la ciudad de Guatemala. Este utilizaría el derecho de vía para conectar Centra Sur con Centra Norte, en un trayecto estimado de unos 20 kilómetros. Actualmente, la red ferroviaria nacional equivale a unos 800 kilómetros.

Otro trazo proyectado contempla la reactivación de una línea férrea para transporte de carga desde la EPQ, en Escuintla, hasta la ciudad de Guatemala.

La propuesta contempla extender la conexión ferroviaria hacia los puertos del Atlántico y los ramales que enlazan con México y El Salvador.