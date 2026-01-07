Bernardo Arévalo confirma la salida de Tobin Bradley como embajador de EE. UU. en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa ofrecida este miércoles 7 de enero en el Palacio Nacional de la Cultura, se refirió al actual embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley.

El mandatario indicó que, en una conversación sostenida hace unos días, el diplomático le confirmó personalmente que tiene órdenes de traslado, en el marco de la decisión adoptada por el Gobierno de Estados Unidos de relevar a los embajadores nombrados por el expresidente Joe Biden, para dar paso a un nuevo proceso de nominación.

La disposición se ejecutará en el transcurso de las próximas semanas.

Según Arévalo, lo dispuesto por el Gobierno estadounidense no tendrá ningún efecto en las relaciones diplomáticas ni en la naturaleza de los proyectos conjuntos.

“Todo sigue normal; inclusive, en estas semanas vamos a recibir visitas de funcionarios para seguir trabajando y avanzando en la serie de proyectos conjuntos en seguridad y desarrollo”, remarcó.

El 22 de diciembre del 2025, la prensa estadounidense informó que el Gobierno de Donald Trump había iniciado el retiro de 29 diplomáticos de carrera de sus puestos de embajadores en África, Asia, Europa y América. Uno de ellos, posiblemente, es el de Guatemala.

De acuerdo con The Washington Post y Univision, los jefes de misión diplomática fueron notificados de que sus mandatos terminarán en enero del 2026, según citaron dos funcionarios del Departamento de Estado que hablaron bajo condición de anonimato.

