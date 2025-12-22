Trump podría remover en enero a 29 embajadores, entre ellos el de Guatemala, según la prensa de EE. UU.

La prensa estadounidense aseguró que el gobierno de Donald Trump inició el retiro de 29 diplomáticos de carrera de sus puestos de embajadores en África, Asia, Europa y América, uno de ellos, posiblemente, el de Guatemala.

De acuerdo con The Washington Post y Univision, los jefes de misiones diplomáticas fueron notificados la semana pasada de que sus mandatos terminarán en enero del 2026, citando a dos funcionarios del Departamento de Estado que hablaron bajo la condición de anonimato.

Los funcionarios fueron designados durante la administración del demócrata Joe Biden, pero sobrevivieron a una purga durante los primeros meses del retorno de Trump a la Casa Blanca.

Las notificaciones comenzaron a recibirse el 17 de diciembre, según la prensa estadounidense.

Explican que los afectados por la reestructuración no perderán sus puestos en el servicio exterior, pero sí regresarán a Washington para desempeñar otras funciones.

Por lo general, los embajadores permanecen en sus puestos entre tres y cuatro años, bajo la voluntad del presidente.

Mientras tanto, el Departamento de Estado no precisó el número específico de embajadores removidos, pero calificó el cambio como “un proceso estándar de cualquier administración”.

Añadió que un embajador es “representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de contar con personas en esos países que impulsen la agenda del ‘America First’”.

Países afectados

Politico fue el primer medio estadounidense en reportar el retiro de embajadores, lo cual ha generado preocupación entre congresistas, senadores y el sindicato del servicio exterior.

En el hemisferio occidental se presume que los afectados son Guatemala y Surinam.

El actual embajador de Estados Unidos en Guatemala es Tobin Bradley, quien arribó al país el 2 de febrero del 2024, luego de haberse desempeñado como subsecretario de Estado adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés).

El arribo de Bradley se dio a conocer luego de que se anunciara que William Popp fue nominado como candidato a ser el embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Uganda. Esta última nación también está incluida en los cambios de embajadores.

África podría registrar 13 destituciones: Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mauricio, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Somalia y Uganda.

En Asia, los cambios serían en seis países: Fiyi, Laos, Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Vietnam.

También en Europa: Armenia, Macedonia, Montenegro y Eslovaquia; así como en Medio Oriente, en Argelia y Egipto; en Asia Central, con Nepal y Sri Lanka; y finalmente en América, con Guatemala y Surinam.

