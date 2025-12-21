Analista señala que políticas de Donald Trump aumentaron la necesidad de apoyo legal a migrantes guatemaltecos

El 2025 no fue un buen año para los migrantes en Estados Unidos, debido a las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, las cuales dejaron decenas de detenciones y violaciones a los derechos humanos, según expertos.

Así lo reportan distintas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de los migrantes, tras documentar redadas masivas y visitar Alligator Alcatraz, una cárcel especial para migrantes.

Entre la comunidad migrante afectada figuran guatemaltecos. A criterio de Fernando Castro, consultor y analista independiente en asuntos migratorios, Guatemala debe reforzar su política de apoyo a favor de los indocumentados.

“Las acciones antiinmigrantes que realiza el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ameritan que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala destine mayores fondos para fortalecer la asistencia legal”, recomienda Castro.

Ese fortalecimiento, según el analista, es necesario debido a las constantes redadas efectuadas este año, las cuales incrementaron la cantidad de connacionales con necesidad de apoyo.

“Brindar asistencia legal, especialmente en asuntos migratorios como el notariado de Cartas de Custodia Temporal para hijos menores de edad de migrantes en situación irregular”, es una de las necesidades que enfrentan los indocumentados.

Otro aspecto pendiente, según el experto, es el seguimiento constante a los migrantes detenidos, a fin de evitar cualquier tipo de abusos en cárceles o centros de detención.

“No se efectúan con la frecuencia debida, como en el caso de los funcionarios del Consulado General de Guatemala en Maryland, Estados Unidos, quienes durante 14 años no visitaron a guatemaltecos detenidos que ya habían sido condenados judicialmente. Desconocían su existencia, lo cual es imperdonable y representa una omisión en la asistencia consular”, remarcó.