Hispano viajó a EE. UU. para visitar a su familia en Navidad y terminó detenido por ICE pese a tener visa vigente

Un ciudadano mexicano que viajó a Arizona para pasar las fiestas navideñas con su familia fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante casi tres días, pese a contar con una visa de turista vigente.

Edwar González, de 27 años, residente de Puerto Peñasco, Sonora, fue arrestado el 9 de diciembre en San Tan Valley, según informaron medios estadounidenses como 12News y Phoenix New Times. La detención ocurrió durante una parada de tráfico, en la que viajaba junto a su hermano, quien tiene residencia permanente en Estados Unidos.

Cada año, González viaja desde México al Valle de Phoenix para celebrar la Navidad con su familia extendida, que incluye hermanos, sobrinas y primos, según relató al medio 12News Samantha Cooley, familiar de González y activista por los derechos de los inmigrantes.

¿Cómo fue la detención?

Según el testimonio de la familia, narrado por el medio Phoenix New Times, la mañana del martes 9 de diciembre, González y su hermano circulaban por San Tan Valley después de tomar café, a bordo de una camioneta propiedad del hermano, quien la utiliza tanto para su trabajo de construcción como para actividades personales.

Un agente del sheriff del condado de Pinal detuvo el vehículo por presuntas infracciones de tránsito, entre ellas, placas oscurecidas y ventanas polarizadas. Tras la parada, un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, una división del ICE) se acercó para revisar la documentación de ambos ocupantes.

El hermano presentó su tarjeta de residencia permanente (green card), mientras que González mostró su visa de turista, emitida en septiembre y válida hasta marzo del 2026, según confirmó Cooley a 12News.

“Dijeron que, como estaba en una camioneta de trabajo, estaba trabajando y por eso tenían que detenerlo”, explicó Cooley al medio, quien insistió en que ninguno de los dos hermanos estaba laborando en ese momento.

González fue trasladado a la oficina de campo del ICE, en el centro de Phoenix, donde permaneció detenido mientras se evaluaba una posible deportación.

La respuesta de las autoridades

González fue liberado la noche del jueves 11 de diciembre, después de estar bajo custodia durante aproximadamente 70 horas. Inicialmente, no le fueron devueltos sus documentos personales, entre ellos su visa, licencia de conducir mexicana y el formulario I-94, lo que le impedía regresar a México sin riesgo de ser detenido nuevamente.

Posteriormente, los documentos fueron entregados al Consulado de México en Phoenix, desde donde la familia pudo recuperarlos, confirmó Cooley.

En un comunicado, un portavoz del ICE confirmó que el 9 de diciembre, la agencia y la Oficina del sheriff del condado de Pinal condujeron una operación conjunta de aplicación de la ley llamada Operación Road Guardian.

El comunicado indicó que, durante la parada vehicular, una revisión de registros migratorios confirmó que González tenía una tarjeta de cruce fronterizo válida. Sin embargo, con base en la observación de un oficial, fue sospechoso de empleo no autorizado y detenido, ya que esto habría constituido una violación de su visa.

Posteriormente, según el ICE, tras una revisión adicional, los oficiales determinaron que González se encontraba legalmente en Arizona y fue liberado. El portavoz del ICE, Fernando Burgos, confirmó que González estaba legalmente presente en Estados Unidos y “no está sujeto a procedimientos de remoción en este momento”.

Cooley relató al medio estadounidense que González salió “en shock” tras su liberación: “Teníamos comida y agua para él. No quería nada. Solo quería volver a casa”.