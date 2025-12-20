¿Advertencia de peligro mortal? Las condiciones extremas de viento que enfrenta Estados Unidos

Durante la mañana de este sábado 20 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una inusual advertencia para Colorado y Oregón, debido a que vientos con fuerza de huracán y condiciones extremadamente secas aumentaron el riesgo de incendios forestales en la región centro-oeste de la nación.

Asimismo, en otras zonas de los Estados Unidos —como Dakota del Norte, Nebraska, Texas y California— se emitieron advertencias de inundación por el desbordamiento de ríos tras las intensas lluvias. Ante esta situación, el clima invernal ha sido catalogado como inhóspito por buena parte de la población más afectada.

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense Telemundo, estas advertencias están reservadas para los escenarios más severos en el territorio de los Estados Unidos, y en este caso se emitieron ante la posibilidad de que la combinación de vientos fuertes, baja humedad y combustibles secos provoque más incendios en el país.

“En diversas partes de los Estados Unidos se está viviendo una situación particularmente peligrosa. No queremos que la gente entre en pánico porque eso no ayuda en nada, pero queremos que estén preparados ante cualquier tipo de situación”, agregó Jennifer Stark, la meteoróloga a cargo del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU.

Lluvia, nieve, viento y temperaturas bajo cero

Frente a este escenario, miles de residentes en Denver, Colorado, estuvieron sin electricidad, calefacción ni agua caliente por más de 24 horas, luego de que las autoridades realizaron otro corte de energía por motivos de seguridad pública durante la mañana del viernes 19 de diciembre, con el fin de prevenir riesgos de incendio.

“Cortar la electricidad no es una decisión que tomemos a la ligera, y nos esforzaremos por restaurar el servicio tan pronto como sea seguro hacerlo. Destacamos que algunos clientes pueden experimentar cortes prolongados que duren horas o incluso días, mientras las cuadrillas trabajan para restablecer el servicio”, agregó el vocero.

“No estoy tratando de asustar a todos, pero esto es serio. Queremos asegurarnos de que la gente lo tome en serio”, advirtió el portavoz del condado, Vinnie Montez, quien mencionó que los fuertes vientos también cerraron tramos de las interestatales en el sureste de Wyoming para vehículos altos, por lo que ya es una emergencia nacional.

Hasta el momento, se han emitido avisos de evacuación para más de 300 residencias en el estado de Colorado, por lo que se habilitó un refugio de emergencia en la ciudad de Denver, una de las localidades afectadas por el cierre de carreteras en toda la región, incluidas rutas que conducen hacia Utah, Wyoming, Nebraska, Kansas y Oklahoma.

Consejos generales de salud y bienestar

Las autoridades estadounidenses recomendaron a la población mantenerse bien hidratada durante el día y aplicar protector solar, incluso en jornadas nubladas. Sin embargo, en los días fríos, también es importante evitar cambios bruscos de temperatura entre espacios interiores y exteriores, por lo que se sugiere ventilar las viviendas.

En caso de vientos fuertes o ráfagas, se recomienda asegurar los objetos sueltos en balcones o terrazas. Además, quienes se movilizan en bicicleta o motocicleta deben prestar especial atención, debido a que el viento puede llegar a desestabilizar. Por precaución, lo más recomendable es evitar las actividades al aire libre en Estados Unidos.