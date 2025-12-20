¿Incumplió Trump la ley? Las sospechas del Congreso de EE. UU. sobre el caso de Epstein

Durante la tarde del pasado viernes 19 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la agencia responsable de la aplicación de las leyes en el país, publicó miles de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, magnate condenado por delitos sexuales, conocido por sus vínculos con figuras del ámbito político y empresarial.

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense CNN, la publicación de numerosos documentos sobre Jeffrey Epstein fue resultado de la presión del Congreso sobre el gobierno del presidente Donald Trump, quien en su momento fue señalado como cercano al magnate que presuntamente se suicidó en prisión el 10 de agosto del 2019.

El lunes 20 enero del 2025, tras el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump prometió divulgar de forma exhaustiva los archivos del caso sobre Jeffrey Epstein. Sin embargo, a finales de julio, su administración cambió de postura de forma abrupta, lo que generó muchas sospechas en la población del país.

A principios de noviembre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó finalmente una ley que obliga a la administración de Donald Trump a divulgar los archivos del caso Jeffrey Epstein. No obstante, el Departamento de Justicia anunció que no publicará todos los documentos, principalmente para proteger la identidad de todas las víctimas.

¿Incumplió el gobierno de Trump la ley?

Según el portavoz del Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia no publicó todos los documentos solicitados antes de la fecha límite del viernes 19 de diciembre, un mes después de la aprobación de la ley. La entidad argumentó que la decisión busca proteger la identidad de las víctimas de abuso por parte de Epstein.

Además, los documentos compartidos presentaban numerosas tachaduras que el Congreso de los Estados Unidos calificó de incoherentes, debido a que ciertos contenidos aparecían ocultos en algunos fragmentos, pero visibles en otros. Esto generó sospechas sobre una posible intención del gobierno de Donald Trump de ocultar información.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, en algunos casos las tachaduras cubrían páginas enteras e incluso documentos completos, como ocurrió con las 119 páginas de testimonio ante uno de los jurados investigadores. Por ello, la publicación de estos archivos ofrece pocas pruebas y revelaciones sumamente limitadas.

Ante esta situación, el bloque demócrata de la Cámara de Representantes —impulsor de la iniciativa para divulgar todos los archivos de Jeffrey Epstein— protestó públicamente, al considerar que la última filtración de los documentos “incumple flagrantemente tanto con el espíritu como con la letra de la ley” de los Estados Unidos.

La notable ausencia de Trump

Varios medios estadounidenses destacaron la escasa mención del nombre y la presencia del presidente Donald Trump en el primer lote de documentos, pese a que él y Jeffrey Epstein compartieron múltiples encuentros en la década de 1990 y a inicios de la de 2000, incluso en fiestas multitudinarias junto a otras figuras políticas de EE. UU.

El nombre de Trump sí figura en las agendas telefónicas y de mensajes de Epstein, en los manifiestos de vuelo y en declaraciones de otros testigos. Sin embargo, la incógnita es si el ahora mandatario republicano conocía las actividades que el magnate podría haber estado planificando, por lo que numerosas víctimas exigen respuestas.