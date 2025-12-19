Caso Epstein: Quiénes aparecen en las nuevas fotos publicadas por el gobierno de EE. UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes 19 de diciembre a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del supuesto delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque muchos documentos fueron censurados.

Entre el material divulgado por el Departamento de Justicia figuran fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton, del cantante Mick Jagger y del fallecido Michael Jackson, todos en compañía de Epstein. La mayoría de las imágenes tienen áreas difuminadas o tachadas, lo que ha generado escepticismo sobre la transparencia de la entrega.

En una de las instantáneas, Clinton aparece recostado en un jacuzzi, con parte del encuadre oscurecido. En otra, nada con una mujer de cabello oscuro que sería Ghislaine Maxwell, cómplice condenada del financista.

Además, hay fotografías de Epstein junto a personas armadas y en compañía de mujeres con el rostro difuminado. Una de las imágenes muestra a Maxwell acostada sobre las piernas de cinco personas, una de ellas identificada como el expríncipe Andrés del Reino Unido.

Fotografía sin fecha específica, publicada el 19 de diciembre del 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que aparece el expresidente Bill Clinton en un jacuzzi, acompañado por otra persona cuyo rostro fue cubierto. (Crédito obligatorio: Departamento de Justicia de EE. UU. / Solo uso editorial / No ventas)

La mayoría de las páginas divulgadas contienen bloques enteros cubiertos por rectángulos negros. Uno de los documentos incluye una lista de 254 nombres de masajistas completamente tachados, con la anotación: “censurado para proteger información de potenciales víctimas”.

Los personajes expuestos en las imágenes

Las siguientes figuras aparecen en las fotos publicadas por el Departamento de Justicia:

Bill Clinton : en varias imágenes, una en jacuzzi y otra nadando con Ghislaine Maxwell.

: en varias imágenes, una en jacuzzi y otra nadando con Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell : en compañía de Clinton y del expríncipe Andrés.

: en compañía de Clinton y del expríncipe Andrés. Andrés del Reino Unido : recostado sobre las piernas de otras personas, incluida Maxwell.

: recostado sobre las piernas de otras personas, incluida Maxwell. Mick Jagger : en eventos junto a Epstein.

: en eventos junto a Epstein. Michael Jackson : retratado junto al financista.

: retratado junto al financista. Donald Trump : en imágenes previas, se le observa en fiestas con Epstein y mujeres con el rostro cubierto.

: en imágenes previas, se le observa en fiestas con Epstein y mujeres con el rostro cubierto. Bill Gates : según archivos previos, en encuentros con Epstein.

: según archivos previos, en encuentros con Epstein. Richard Branson : también aparece en fotos anteriores.

: también aparece en fotos anteriores. Woody Allen: incluido en entregas anteriores del Congreso.

Fotografía sin fecha específica, difundida el 19 de diciembre del 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que aparecen el expresidente Bill Clinton (al centro), junto a los cantantes Michael Jackson y Diana Ross, en un lugar no identificado. (Foto Prensa Libre: AFP / Departamento de Justicia de EE. UU.)

Reacciones divididas

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, ironizó en X sobre las imágenes de Clinton: “@BillClinton simplemente relajándose, sin una preocupación en el mundo. Poco sabía él...”. A esto, la secretaria de prensa Karoline Leavitt añadió: “¡Ay, Dios!”.

Por su parte, el senador Chuck Schumer criticó la censura de los documentos:

“Este conjunto es solo una fracción de todas las pruebas. Hay archivos con 119 páginas completamente tachadas”.

El fiscal federal adjunto Todd Blanche explicó que la censura busca proteger a víctimas y que no hay nuevas acusaciones por ahora. No obstante, adelantó que se espera la publicación de “varios cientos de miles” de archivos más en las próximas semanas.

Publicación forzada

Pese a haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia, Trump retrasó la publicación. Cedió finalmente a la presión del Congreso —incluso de su propio partido— y firmó la “Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein” el 19 de noviembre, con un plazo de 30 días para liberar la información.

Fotografía sin fecha específica, publicada el 19 de diciembre del 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que aparecen Jeffrey Epstein (tercero desde la derecha), el cantante Mick Jagger (al centro) y el expresidente Bill Clinton (izquierda). (Foto Prensa Libre: AFP / Departamento de Justicia de EE. UU.)

Según esa normativa, todos los documentos no clasificados deben hacerse públicos, incluidos los relacionados con Epstein, Maxwell y otras personas implicadas judicialmente.