Dónde surge la teoría de que Jeffrey Epstein era un “espía” para EE. UU. o Israel

La figura de Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual que falleció en el 2019 dentro de su celda mientras esperaba juicio, ha estado rodeada de misterio e incógnitas.

No solo por las circunstancias en que fue hallado muerto —algunas personas sostienen que no se trató realmente de un suicidio—, sino también por la influencia que ejercía Epstein, al punto de relacionarse con figuras importantes como el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Muchas teorías han surgido en torno a Epstein y cómo logró alcanzar tanta influencia y cercanía con personajes influyentes. Recientemente, una de estas ha cobrado mayor atención, no solo por su premisa, sino también porque cuenta con el respaldo de algunos congresistas estadounidenses.

Esa teoría plantea que Jeffrey Epstein habría sido, en realidad, un “espía” que trabajaba para una agencia de inteligencia, ya fuera de EE. UU. o de Israel, y que de ese modo consolidó su poder y su extensa red de contactos.

Medios como Univisión han señalado que algunos congresistas han dado crédito a esa teoría. Uno de ellos es Thomas Massie, representante por Kentucky, quien impulsó la aprobación de una ley para divulgar todos los archivos del caso Epstein.

Massie afirma, según el citado medio, que la aprobación de esa ley fue motivada por un cambio de postura del expresidente Trump, y que el hermetismo en torno a Epstein obedecería a presuntos vínculos con agencias de inteligencia.

“¿Por qué crees que se está esforzando tanto para que no se publiquen durante tantos meses? ¿Cuál crees que es la verdadera razón? ¿Implicaban estos archivos a multimillonarios y amigos suyos, así como a donantes políticos a quienes intenta proteger?”, habría dicho Massie.

El congresista sostiene que Epstein pudo haber trabajado para servicios de inteligencia, específicamente en operaciones de chantaje dirigidas a figuras de alto perfil.

“Él tenía estrechos vínculos con nuestras propias agencias de inteligencia y con las israelíes. Y por eso se hacen tantos esfuerzos para detener esto”, indicó Massie.

Otro personaje que respalda esta teoría, según Univisión, es el expresentador de Fox News, Tucker Carlson.

Carlson asegura que resulta “obvio” que Epstein habría colaborado con agencias extranjeras, y califica de “extraño” que alguien que fue profesor sin título universitario haya llegado a acumular tal fortuna.

Univisión enumera algunos factores que fortalecen la teoría de que Epstein se trataba de un "espía".

Uno de estos es su conexión con la familia Maxwell, sobre todo con Robert Maxwell, quien fue considerado por décadas como un agente de inteligencia israelí.

Otro elemento que alimenta esta teoría es que Epstein tenía lazos con el ex primer ministro israelí Ehud Barak, quien visitó la mansión del financista en múltiples ocasiones.

Lea también: ¿Qué dice la presunta carta de Trump a Epstein? La Casa Blanca cuestiona la similitud de la firma