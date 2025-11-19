“Cállate, cerda”: La reacción de Donald Trump al ser preguntado por los archivos de Jeffrey Epstein

Por la noche del pasado martes 18 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló con la prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial, durante un vuelo de Washington al aeropuerto internacional de Palm Beach, ya que tenía previsto pasar el resto de la semana en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Sin embargo, el mandatario republicano recibió decenas de críticas en redes sociales por haberse referido a una reportera estadounidense como "Piggy" (cerda, en español), en alusión a la cerdita Peggy, personaje ficticio creado por el titiritero y productor de televisión norteamericano Jim Henson, del programa de televisión The Muppet Show.

Los críticos acusan al presidente estadounidense de intentar "silenciar a las mujeres periodistas" con un "lenguaje denigrante", además de evitar las preguntas relacionadas con Jeffrey Epstein, el difunto magnate financiero y delincuente sexual estadounidense, conocido por sus vínculos con figuras influyentes del mundo político y empresarial.

"Donald Trump, conocido por sus ataques personales contra periodistas mujeres, se refirió a una corresponsal como cerda durante un altercado a bordo del Air Force One", informó el diario británico The Guardian, antes de resaltar las reacciones negativas de otros medios y periodistas que ya habían sido atacados por el presidente de EE. UU.

¿Quién fue la periodista atacada por Trump?

De acuerdo con Bloomberg News TV, canal internacional de televisión por suscripción de noticias en Estados Unidos, su corresponsal en la Casa Blanca, Catherine Lucey, aprovechó una rueda de prensa con el presidente Trump, a bordo del Air Force One, para preguntarle sobre el escándalo de Jeffrey Epstein en la Cámara de Representantes.

"Lucey aprovechó la rueda de prensa informal para preguntar sobre el escándalo de Jeffrey Epstein y la posibilidad de que la Cámara de Representantes votara a favor de publicar todos los archivos relacionados con su caso, algo que ahora parece probable", agregó el canal de televisión mediante un comunicado difundido en redes sociales.

No obstante, cuando Catherine Lucey comenzó a preguntarle a Donald Trump por qué se comportaba así —"si no había nada incriminatorio en los archivos de Jeffrey Epstein"—, el presidente estadounidense la señaló y le dijo: "Silencio. Cállate, cerda", frente a la mirada de los demás periodistas, que simplemente observaban la escena.

"Repugnante y completamente inaceptable", escribió el presentador de CNN, Jake Tapper, en Facebook, donde compartió un video del incidente. Por su parte, la presentadora de Fox News, Gretchen Carlson, también calificó el comentario de "humillante y degradante", ya que deshonró la labor de la periodista frente a sus colegas.

Los ataques de Trump al periodismo

Al ser consultada sobre el incidente, Catherine Lucey dijo que los periodistas de la Casa Blanca prestan un "servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismo". Por lo tanto, seguirán centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa, sin importar lo que diga el presidente Donald Trump.

Asimismo, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que en el pasado ha emitido comunicados en defensa de los periodistas atacados por Donald Trump, decidió no responder a las solicitudes de comentarios por parte de medios estadounidenses, los cuales recordaron que este insulto no es nuevo para el mandatario republicano.

En diciembre de 1996, la ganadora de Miss Universo, Alicia Machado, afirmó que el magnate neoyorquino la llamó "Miss Piggy" y le dijo que bajara de peso. Posteriormente, en enero de 2018, Trump llamó cerda a April Ryan, otra corresponsal de la Casa Blanca, a quien también calificó como una "perdedora que no sabía lo que está haciendo".