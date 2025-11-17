Por orden de Trump: ¿Cuál es el próximo cartel en ser designado como una organización terrorista?

Durante el primer día de su segundo mandato presidencial, en enero del 2025, el mandatario republicano Donald Trump emitió una orden ejecutiva con la que exigió al secretario de Estado, Marco Rubio, identificar algunos carteles transnacionales u otras organizaciones extranjeras que deberían ser designadas como "terroristas globales".

Ante esta situación, el político y diplomático de ascendencia cubana Marco Rubio tuvo que comprobar si decenas de organizaciones extranjeras participan en alguna actividad terrorista o tienen la intención de hacerlo, y si podrían amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, el conservador perteneciente al Partido Republicano describió a los carteles como las organizaciones extranjeras “responsables de inundar a los Estados Unidos con narcóticos mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”, ya que controlan “casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur” con Latinoamérica.

Frente a este escenario, el gobierno estadounidense identificó a diez grupos criminales como organizaciones delictivas extranjeras: seis de México (cartel de Sinaloa, CJNG, Familia de Michoacán, cartel del Noreste y cartel del Golfo), dos de Haití (Viv Ansanm y Gran Grif) y dos asociados con Venezuela (Tren de Aragua) y El Salvador (MS-13).

El próximo cartel en ser designado como terrorista

Durante la mañana del lunes 17 de noviembre, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció que próximamente designará como organización terrorista al cartel de los Soles, la supuesta organización criminal presuntamente liderada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras figuras de su gobierno.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que Estados Unidos acusa directamente al presidente Nicolás Maduro y a otros dirigentes de Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a esta presunta organización ilícita, criminal y terrorista internacional, encabezada por miembros de la Fuerza Armada Nacional.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lleva mucho tiempo sosteniendo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal a la que atribuye el envío de drogas ilegales al territorio estadounidense”, agregó Rubio, a pesar de que Maduro siempre ha negado enérgicamente las acusaciones.

A finales de octubre, el mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró que el gobierno estadounidense está fabricando una guerra contra Venezuela, debido a que designar a estas organizaciones como grupos terroristas le “otorga a las fuerzas del orden y a los militares estadounidenses más poderes para atacarlas y desmantelarlas”.

¿Qué se sabe del Cartel de los Soles?

“El cartel de los Soles es un invento. No sé cuántos años tienen de haber inventado eso, y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes. Cada vez que alguien les molesta, lo ponen como líder”, afirmó el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, a quien Estados Unidos también acusó de ser uno de los principales líderes del grupo.

Sin embargo, el Departamento de Estado de EE. UU. describe al cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera encabezada por el presidente de Venezuela. Por ello, la administración del mandatario Donald Trump elevó a US$50 millones la recompensa por cualquier información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Asimismo, Rubio aseguró que el cartel de los Soles “no es un grupo per se”, sino más bien “un sistema de corrupción generalizada” que le permite a Maduro mantener la lealtad de los militares, debido a que, como su régimen no puede ofrecer un salario digno a las fuerzas de seguridad, “les permite aceptar sobornos de narcotraficantes”.