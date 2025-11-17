Verificamos por usted: ¿La REAL ID prueba el estatus migratorio ante los agentes del ICE?

Durante la mañana del pasado domingo 16 de noviembre, el ciudadano estadounidense Willy Aceituno, de 46 años, fue detenido por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a pesar de haber presentado su tarjeta de identificación de cumplimiento federal, conocida como Real ID.

La detención de Willy Aceituno se volvió viral en casi todas las redes sociales, principalmente en Facebook, luego de que él mismo grabara el momento en que los agentes federales del ICE lo presionaron hasta romper la ventana de su camioneta y lanzarlo al suelo, para después reconocer que el detenido sí era ciudadano de Estados Unidos.

Willy le reveló a la cadena de televisión estadounidense Univisión que, cuando los agentes federales lo bajaron del vehículo, les dijo que era ciudadano de EE. UU. e intentó mostrarles su credencial Real ID, pero no le creyeron, por lo que posteriormente presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Charlotte en Carolina del Norte.

El caso del ciudadano estadounidense de origen hondureño generó dudas sobre la utilidad de la Real ID, ya que presuntamente es una credencial emitida por cada estado que sirve como prueba de identidad para determinados propósitos federales. Pero, ¿realmente se puede utilizar como prueba de estatus migratorio ante un agente del ICE?

¿La Real ID prueba el estatus migratorio?

El abogado migratorio Armando Olmedo explicó a Univisión que la credencial Real ID no puede utilizarse para probar el estatus legal en caso de detención por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, a pesar de que, para obtener la identificación, se debe demostrar autorización para estar en el territorio de EE. UU.

Armando Olmedo argumentó que “lamentablemente” este asunto ha generado mucha confusión en los Estados Unidos, principalmente porque las credenciales Real ID deben ser autorizadas por las autoridades migratorias. Sin embargo, no son aceptadas como prueba por parte de los oficiales del ICE que realizan redadas y deportaciones.

“La Real ID es un documento que otorgan las autoridades cuando los migrantes obtienen una autorización de empleo, ya sea un TPS (Estatus de Protección Temporal) o un asilo. Si en el curso del año se elimina tu beneficio, pierdes el asilo o te cancelan la autorización, aún puedes tener una identificación potencialmente válida”, explicó Olmedo.

Ante esta situación, el colegiado indicó que no basta con llevar únicamente la identificación Real ID al momento de ser detenido por oficiales del ICE, ya que lo mejor es presentar algún documento original que demuestre el beneficio migratorio, como la tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card (tarjeta verde, en español).

Documentos admitidos por el ICE

“Eso es lo que requiere la ley estadounidense y lo que va a esperar un oficial de migración al detener a cualquier persona”, concluyó el abogado migratorio, quien mencionó que, además de la Green Card, los extranjeros en el territorio de Estados Unidos pueden mostrar su pasaporte, en el caso de ser turistas, o también su permiso de trabajo.

Por su parte, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) indicó que cualquier extranjero mayor de 18 años debe llevar consigo sus papeles en todo momento, especialmente si cuenta con documentos que demuestren que está en proceso migratorio, como una solicitud de asilo o un permiso en trámite.