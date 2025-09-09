¿Qué dice la presunta carta de Trump a Epstein? La Casa Blanca cuestiona la similitud de la firma

Durante la noche del pasado lunes 8 de septiembre, múltiples congresistas demócratas publicaron en las redes sociales una carta que presuntamente fue firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y enviada al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50, en enero del 2003.

Esto se debe a que, a inicios de septiembre, los abogados encargados del patrimonio de Jeffrey Epstein le enviaron diversos documentos al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por lo que algunos legisladores demócratas decidieron publicar una copia de la presunta carta firmada por Donald Trump.

Ante esta situación, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la carta era falsa e indicó que Trump no la escribió: "El presidente no dibujó esa imagen y no la firmó", dijo, en referencia al dibujo del cuerpo de una mujer desnuda que aparece dentro de la nota atribuida al mandatario republicano y dirigida a Epstein.

Por su parte, el presidente Trump negó públicamente haber escrito esa carta: "Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, yo no dibujo", dijo el magnate neoyorquino, quien presentó una demanda contra el editor del periódico estadounidense The Wall Street Journal, en la que solicita una indemnización de US$10 mil millones.

La relación entre Trump y Epstein

"El presidente Donald Trump calificó la investigación de Jeffrey Epstein de engaño y afirmó que esa nota de cumpleaños no existía. Ahora sabemos que el mandatario mentía y está haciendo todo lo posible por ocultar la verdad", añadió Robert Garcia, el representante de los Estados Unidos para el distrito 42 del Congreso de California.

García informó que la expareja de Epstein, la empresaria francesa Ghislaine Maxwell, había creado un libro con las cartas del cumpleaños 50 tras la fiesta del magnate, celebrada en 2003. En este se incluía una nota que presuntamente llevaba el nombre de Trump, quien fue amigo del delincuente sexual hace dos décadas, a inicios del 2000.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, Trump y Epstein fueron amigos durante varios años. Sin embargo, unos meses después de que el magnate fue acusado penalmente por primera vez, en el 2006, el ahora presidente de Estados Unidos afirmó que se habían peleado por la custodia de unos empleados.

No obstante, aunque Trump indicó durante su campaña presidencial que buscaría abrir los archivos del gobierno estadounidense sobre Epstein, en julio el Departamento de Justicia de EE.UU anunció que no se publicaría más información sobre el pederasta neoyorquino, quien se ahorcó en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

¿Qué dice la supuesta carta de Trump a Epstein?

La nota presenta una especie de diálogo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein que comienza con la frase: "Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo".

"Tenemos ciertas cosas en común", dice Trump, a lo que Epstein respondió: "Sí, las tenemos, ahora que lo pienso".

"Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?", agrega Trump. "De hecho, me quedó claro la última vez que te vi", responde Jeffrey.

Al final de la nota, Donald Trump presuntamente afirma: "Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto".