Los detalles de la petición del Gobierno de Trump de revelar datos del jurado en el caso Epstein

Este 22 de noviembre, el Gobierno de Donald Trump ha solicitado a un tribunal federal que revele las transcripciones del gran jurado en el caso de Jeffrey Epstein.

Se trata de la primera acción de la administración Trump relacionada con este caso, luego de que el mandatario firmara el pasado 19 de noviembre una ley que ordena divulgar todos los archivos vinculados con la investigación del financista.

La petición al tribunal federal fue realizada por el Departamento de Justicia, que también pidió modificar las órdenes de protección que pudieran impedir la divulgación de dichas transcripciones.

"Solicitamos que se hagan públicas las transcripciones del gran jurado relacionadas con las investigaciones mencionadas anteriormente y que se modifique cualquier orden de protección aplicable que, de otro modo, impidiera su divulgación pública", afirmó el Departamento de Justicia.

La fiscal general Pam Bondi aseguró, en la solicitud, que "la ley no exime de la divulgación pública todas las transcripciones del gran jurado".

En julio, el Gobierno de Estados Unidos había solicitado la publicación de dichas transcripciones, pero la petición fue rechazada con el argumento de que solo es posible hacerlo “en situaciones muy específicas”.

La jueza que rechazó la solicitud entonces indicó que únicamente la Corte Suprema puede autorizar la publicación de ese tipo de documentos.

Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de una menor en Florida, tras un polémico acuerdo con el Gobierno federal. Aguardaba un nuevo juicio por cargos federales de tráfico sexual, con una posible condena de hasta 45 años de prisión, cuando se suicidó el 10 de agosto del 2019 en una prisión de la Ciudad de Nueva York.

