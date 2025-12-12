Las fotos que publicaron los demócratas de Jeffrey Epstein junto a Trump, Clinton y otras figuras

Internacional

Las fotos que publicaron los demócratas de Jeffrey Epstein junto a Trump, Clinton y otras figuras

Este viernes legisladores demócratas publicaron varias fotografías donde se observa a Jeffrey Epstein junto a Trump, Bill Clinton e incluso Woody Allen.

Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein

Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein (d), Ghislaine Maxwell (2d) y el expresidente Bill Clinton (c). (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 12 de diciembre, legisladores demócratas hicieron públicas una serie de fotografías en las que se observa al financista Jeffrey Epstein —señalado de delitos sexuales— acompañado del presidente de EE. UU., Donald Trump; el exmandatario estadounidense Bill Clinton y otras figuras.

Además de los dos mandatarios estadounidenses, los demócratas compartieron otras fotografías en las que Epstein aparece con personajes como el exasesor de Trump, Steve Bannon; el exsecretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers; el director de cine Woody Allen; y el expríncipe británico, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

También figuran en las imágenes Bill Gates, de Microsoft, y Richard Branson, del grupo Virgin.

Los demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que el objetivo de divulgar estas fotografías es "plantear más dudas sobre Epstein y su relación con algunas de las personas más poderosas del mundo".

Por otro lado, la Casa Blanca rechazó las declaraciones de los legisladores, al señalar que utilizaron las fotografías para "crear una narrativa falsa".

"El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desmentido repetidamente", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Fueron 19 las fotografías publicadas este viernes, y en tres de ellas aparece el presidente Trump. En una de ellas se le ve de pie, acompañado de seis mujeres.

En otra fotografía, Trump conversa con una mujer rubia, mientras Epstein se observa al fondo. En la tercera, Trump está sentado junto a otra mujer rubia.

Todas las mujeres que aparecen en las imágenes fueron pixeladas.

En cuanto a Clinton, hay una fotografía en la que se le ve con Epstein y Ghislaine Maxwell, expareja del financista.

Actualmente, Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y otros delitos.

