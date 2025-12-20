Expuesto y avergonzado: El momento en que Anthony Joshua noquea a Jake Paul en Florida

Durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre, el excampeón de los pesos pesados, el boxeador profesional británico Anthony Joshua, de 36 años, noqueó en el sexto asalto a la celebridad del internet que se convirtió en pugilista, el actor estadounidense Jake Paul, de 28 años, durante un combate respaldado por Netflix en Miami, Florida.

La pelea enfrentó a dos boxeadores con niveles y complexiones muy dispares, por una bolsa estimada en US$184 millones (Q1 mil 410 millones). Sin embargo, Jake Paul resistió más de lo previsto gracias a una estrategia basada en evitar el contacto y los intercambios de golpes, lo que desesperó a más de un aficionado en el Kaseya Center.

Esto se explica porque, más de un año después de la discutida victoria de Jake Paul ante un Mike Tyson de 58 años, el boxeador estadounidense, de 1.85 metros de estatura y 216 libras, se enfrentó a un rival mucho más joven y peligroso que la leyenda del boxeo: el británico Anthony Joshua, quien mide 1.98 metros y pesa 242 libras.

Sin embargo, el púgil inglés, campeón olímpico en Londres 2012, sí tuvo que esforzarse más de lo previsto para poder vencer a un adversario que intentó provocarlo con muecas y gestos, hasta que finalmente impuso su mayor tamaño y potencia en los últimos compases del combate, pactado a ocho asaltos en el territorio de Estados Unidos.

Jake Paul y su mandíbula fracturada

"No fue mi mejor desempeño. En mi mente estaba derrumbar a Jake Paul, castigarlo. Quería haberlo hecho antes, pero quiero darle el reconocimiento por haberme enfrentado y porque se paró como un hombre. A todo boxeador que se ponga los guantes hay que darle su respeto", afirmó el vencedor, momentos después de la pelea.

Las declaraciones de Anthony se explican porque los primeros asaltos ofrecieron un escaso espectáculo: Jake Paul se mostró huidizo y con un equilibrio precario, mientras que Joshua, quien no peleaba desde hacía quince meses, se mantuvo expectante pese a su clara superioridad. Esto convirtió el combate en una incógnita para los expertos.

No obstante, el excampeón de los pesos pesados se mostró siempre como el más peligroso del combate en Florida, al conectar 48 de 146 golpes lanzados, frente a los apenas 16 aciertos de Jake Paul. Por ello, era solo cuestión de tiempo para que el estadounidense comenzara a recibir el castigo de Joshua, que finalmente lo llevó al nocaut.

El momento decisivo del combate en Miami estuvo precedido por un llamado al orden del juez Christopher Young, quien les exigió más acción a los dos boxeadores con una advertencia directa: "Los fanáticos no pagaron para ver esta porquería". Instantes después, un derechazo de Joshua al rostro de Jake Paul bastó para sentenciar la pelea.

El momento del nocaut

"Me cansé mucho, no podía aguantar su peso. Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores de todo el mundo", dijo Jake Paul antes de escupir sangre ante las cámaras y asegurar que el golpe decisivo de Anthony Joshua le hizo sangrar la boca, ya que su mandíbula estaba fracturada tras recibir los golpes del británico.

La lesión fue confirmada unas horas después por Jake Paul en sus redes sociales oficiales: "Es una doble fractura de mandíbula. Por favor, denme al Canelo en unos diez días", bromeó el pugilista estadounidense, en referencia al mexicano Saúl Álvarez, un boxeador profesional de 35 años que fue campeón mundial del peso supermediano.