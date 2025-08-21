Esposado de tobillos y manos: ICE difunde imágenes de Julio César Chávez Jr. durante su deportación a México

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos difundió este jueves, por primera vez, imágenes del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. , acusado de narcotráfico y crimen organizado, esposado de tobillos y manos durante su deportación a México.

Las imágenes muestran a agentes del ICE mientras entregan al pugilista de 39 años, quien viste unas botas rojas y un pantalón y camiseta azul, en Nogales, Arizona, fronteriza con la homónima ciudad mexicana de Nogales, Sonora.

La agencia estadounidense reportó en un comunicado que sus oficiales en Phoenix y Nogales deportaron el lunes a Chávez Jr., acusado de ser miembro del Cartel de Sinaloa, tras arrestarlo el 3 de julio en Los Ángeles, California, donde vivía.

“Chávez es una conocida amenaza atroz a la seguridad pública que tenía una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos, y nunca debieron admitirlo en EE.UU.”, dijo el director de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Los Ángeles, Ernesto Santacruz.

Aunque su deportación ocurrió el lunes y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el martes del hecho, esta es la primera vez que el ICE se pronuncia sobre la deportación del hijo de Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de la historia.

@ERO__Phoenix Special Response Team, with support from @EROglobal, removed Julio Cesar Chavez, a Mexican fugitive wanted for weapons trafficking, Aug. 18, 2025. ICE Phoenix remains committed to removing those who pose public safety risks. Learn more: https://t.co/q99ehr0oXJ pic.twitter.com/Z1d38cqYIY — ERO Phoenix (@ERO__Phoenix) August 21, 2025

El excampeón mundial está ahora en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, tras permanecer más de un mes en un centro del ICE en Estados Unidos, que lo detuvo por ingresar de forma ilegal al país.

“Nadie puede venir aquí disfrazado como turista para realizar cualquier tipo de violencia o daño en Estados Unidos. ICE no lo permitirá“, comentó ahora Santacruz.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

Su detención ocurrió tras perder en una pelea en Anaheim, California, ante Jake Paul. El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, una organización que ahora considera terrorista, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

A pesar de que en diciembre de 2024 lo declararon “una grave amenaza para la seguridad pública” del país, al final las autoridades estadounidenses determinaron que su caso no era prioritario y no lo arrestaron en ese momento.

La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana confirmó que contaba con una orden de aprehensión en México desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

