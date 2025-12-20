Jake Paul hospitalizado con doble fractura de mandíbula tras la pelea ante Anthony Joshua

Jake Paul sufrió una dolorosa derrota este viernes 19 de diciembre ante Anthony Joshua en una pelea de peso pesado disputada en Florida. El youtuber y también boxeador, fue noqueado en el sexto round y hospitalizado de emergencia tras sufrir una doble fractura de mandíbula por los contundentes golpes del excampeón mundial británico.

Desde su lecho de hospital, Paul compartió en redes sociales una radiografía que confirmaba la lesión: una doble fractura en la mandíbula. A pesar de la gravedad de su estado, el estadounidense no perdió tiempo en lanzar su siguiente desafío al escribir: "Doble fractura de mandíbula. Dame a Canelo en 10 días".

Anthony Joshua dominó el combate de principio a fin. El excampeón mundial demostró su experiencia y clase al derribar a Jake Paul dos veces antes de que el árbitro detuviera la pelea tras un potente derechazo que dejó al estadounidense sin poder continuar.

Dominio total del británico

La brecha de experiencia y habilidad fue notoria a lo largo de todo el encuentro. Joshua, reconocido como uno de los grandes del peso completo en años recientes, aventajó ampliamente a Paul en todos los aspectos técnicos, ofensivos y defensivos. Los impactos del peleador británico fueron precisos y de gran potencia, llevando al youtuber hasta su límite físico y terminar cayéndose en repetidas ocaciones.

Paul evitó presentarse ante la prensa en la rueda posterior al combate, optando por recibir atención médica de inmediato. Fue conducido rápidamente a un centro hospitalario para examinar y tratar la fractura mandibular.

Pese al resultado adverso, Jake Paul demostró respeto al admitir la superioridad de su oponente. "Anthony es un gran competidor, recibí una paliza, pero eso es parte de este deporte", expresó el influencer después del enfrentamiento.

"Estoy bastante seguro de que mi mandíbula está fracturada... sin duda lo está. Recibí una paliza de uno de los mejores en la historia", añadió Paul.

Reto polémico al Canelo desde la cama del hospital

A pesar de la severidad de su lesión y la contundente manera en que fue derrotado, Jake Paul no tardó en lanzar su próximo desafío. Desde las instalaciones médicas, el youtuber publicó en redes: "Sanaremos la mandíbula fracturada. Pelearé con alguien de mi categoría de peso y buscaré el campeonato mundial de peso crucero".

Sin embargo, el mensaje más controversial surgió cuando Paul retó directamente a Saúl "Canelo" Álvarez: "Dame a Canelo en 10 días". Esta provocación no es nueva; el influencer ha intentado conseguir un combate contra el mexicano durante varios meses, ignorando las enormes diferencias en trayectoria y logros entre ambos peleadores.

La derrota frente a Anthony Joshua y la doble fractura mandibular fuerzan a Jake Paul a un período de recuperación obligatorio, pero su aspiración de continuar ascendiendo en el boxeo profesional se mantiene firme, aunque ahora con mayores interrogantes sobre su verdadero nivel competitivo en este deporte.