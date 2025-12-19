Estadio Doroteo Guamuch Flores sigue en ruinas y sin atención oficial durante vacaciones de la CDAG

La paralización del proyecto de reforzamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores persiste mientras las autoridades deportivas se ausentan por vacaciones administrativas, sin definir el rumbo de la obra ni presentar un plan de continuidad, informaron este viernes fuentes legislativas.

A criterio del diputado José Chic, la inacción institucional frente al abandono del estadio Doroteo Guamuch Flores quedó evidenciada con el inicio del período de vacaciones administrativas, sin que las autoridades responsables dejaran definido el futuro del proyecto.

Esta situación motivó la presentación de una acción constitucional de amparo por parte de Chic, dirigida contra el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), debido a la paralización de las obras y la falta de un plan para continuarlas.

Según lo expuesto, el proyecto registraba un avance físico aproximado del 34% durante la administración anterior; sin embargo, no se estableció un plan de mantenimiento ni de ejecución posterior, lo que ha derivado en el deterioro progresivo de la infraestructura y la imposibilidad de su uso para la práctica deportiva.

La acción legal destaca que no hay claridad, ni de parte del anterior ni del actual Comité Ejecutivo, ni de la Coordinación Deportiva, sobre cómo concluir el reforzamiento del estadio, considerado el único recinto nacional con capacidad para competencias internacionales y uno de los pocos que cuenta con pista de atletismo.

Además del estadio Doroteo Guamuch Flores, se mencionó que otros proyectos de infraestructura deportiva siguen inconclusos, como instalaciones en la zona 15 de la capital y las piscinas olímpicas en Petén, iniciados en administraciones pasadas sin que se completaran.

El amparo solicita que una sala ordene a la CDAG ejecutar las acciones necesarias para retomar y finalizar los trabajos, ante la falta de respuesta institucional y la suspensión de labores durante el receso.

De acuerdo con lo indicado, se espera que el órgano jurisdiccional otorgue un amparo provisional que obligue a la Confederación a garantizar la continuidad del proyecto, con el objetivo de restablecer el uso del estadio para la práctica, promoción y desarrollo del deporte a nivel nacional.

