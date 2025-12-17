Concacaf amplía cupos para equipos guatemaltecos para la edición 2026 de la Copa Centroamericana

Fútbol Nacional

Concacaf amplía cupos para equipos guatemaltecos para la edición 2026 de la Copa Centroamericana

Concacaf otorgó a Guatemala un cupo adicional para la Copa Centroamericana 2026, esto tras la destacada actuación del Xelajú MC en la pasada edición.

Herberth Marroquín

Xelajú MC atraviesa un buen momento el cuadro quetzalteco marcha con paso perfecto en el Grupo D, gracias a dos victorias consecutivas que lo colocan con seis puntos.( Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

Concacaf otorgó a Guatemala un cupo adicional para la Copa Centroamericana 2026.( Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) recibió una gran noticia por parte de la Concacaf: el balompié guatemalteco dispondrá de un cupo adicional para la próxima edición de la Copa Centroamericana 2026.

Este anuncio representa una gran oportunidad para que más equipos nacionales participen en el certamen internacional.

El incremento en la cantidad de plazas se debe al destacado desempeño del Xelajú MC en la Copa Centroamericana 2025, donde el equipo altense, alcanzó la gran final del torneo. Aunque cayó ante Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, el cuadro quetzalteco quedó como subcampeón del torneo.

En la edición recién concluida, Xelajú fue el mejor representante nacional, mientras que Antigua GFC y Municipal también participaron, aunque no lograron superar la fase de grupos.

A través de un comunicado oficial, Fedefut expresó: “La Federación de Fútbol de Guatemala agradece a Concacaf que, a través de su competencia oficial, Copa Centroamericana, brinde un cupo más para Guatemala, reflejando un firme compromiso y crecimiento para la región”.

Por ahora, se desconoce el mecanismo para definir al cuarto clasificado, ya que hasta este año los tres boletos se otorgaban al campeón del Torneo Clausura, al campeón del Torneo Apertura y al líder de la tabla acumulada.

Sin embargo, será hasta este viernes, durante la Asamblea de la Liga Nacional, cuando se conozca el procedimiento para asignar el cuarto boleto confirmado por la Concacaf para la Copa Centroamericana 2026.

