Concacaf amplía cupos para equipos guatemaltecos para la edición 2026 de la Copa Centroamericana

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) recibió una gran noticia por parte de la Concacaf: el balompié guatemalteco dispondrá de un cupo adicional para la próxima edición de la Copa Centroamericana 2026.

Este anuncio representa una gran oportunidad para que más equipos nacionales participen en el certamen internacional.

El incremento en la cantidad de plazas se debe al destacado desempeño del Xelajú MC en la Copa Centroamericana 2025, donde el equipo altense, alcanzó la gran final del torneo. Aunque cayó ante Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, el cuadro quetzalteco quedó como subcampeón del torneo.

En la edición recién concluida, Xelajú fue el mejor representante nacional, mientras que Antigua GFC y Municipal también participaron, aunque no lograron superar la fase de grupos.

A través de un comunicado oficial, Fedefut expresó: “La Federación de Fútbol de Guatemala agradece a Concacaf que, a través de su competencia oficial, Copa Centroamericana, brinde un cupo más para Guatemala, reflejando un firme compromiso y crecimiento para la región”.

La Federación de Fútbol de Guatemala agradece a Concacaf que a través de su competencia oficial, Copa Centroamericana el brindar un cupo más para Guatemala, reflejando un firme compromiso y crecimiento para la región.#VamosGuate 🇬🇹⚽️ pic.twitter.com/krpRHjXsRj — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) December 17, 2025

Por ahora, se desconoce el mecanismo para definir al cuarto clasificado, ya que hasta este año los tres boletos se otorgaban al campeón del Torneo Clausura, al campeón del Torneo Apertura y al líder de la tabla acumulada.

Sin embargo, será hasta este viernes, durante la Asamblea de la Liga Nacional, cuando se conozca el procedimiento para asignar el cuarto boleto confirmado por la Concacaf para la Copa Centroamericana 2026.