Amarini Villatoro y los logros cosechados al frente del Xelajú MC

El martes pasado, el estratega guatemalteco Amarini Villatoro sorprendió al presentar su renuncia como director técnico de Xelajú MC, y así poniendo fin a una etapa que quedará marcada en la historia del club altense como una de sus mejores a lo largo de su historia.

Villatoro asumió el mando de los Superchivos en 2022 y, en tres años, consolidó uno de los procesos más exitosos del equipo quetzalteco. Bajo su dirección, Xelajú MC conquistó dos títulos de Liga Nacional: logró la sexta luna en el Clausura 2023, tras vencer a Antigua GFC, y la séptima en el Apertura 2024, al superar a Cobán Imperial.

Pero los logros no se limitaron al ámbito local. En este 2025, el cuadro quetzalteco protagonizó una histórica participación en la Copa Centroamericana, alcanzando la gran final del certamen. Aunque el sueño de lograr su primer título internacional se escapó ante la Liga Deportiva Alajuelense, el subcampeonato reafirmó el crecimiento del club bajo la batuta de Villatoro.

Además, el estratega dejó al equipo clasificado para la Copa de Campeones de Concacaf 2026, en la que el cuadro altense enfrentará en primera ronda al poderoso Monterrey de México, un reto que ilusiona a la afición altense y en donde se volverán a encontrar en una competición internacional frente a los Rayados.

La salida de Villatoro cierra una era en la que se consiguieron dos títulos nacionales, una final internacional y la clasificación al torneo más prestigioso de la región. Sin embargo, también queda la espina de no haber conquistado la corona centroamericana, un logro que habría sido histórico para el cuadro chivo.

Por ahora, el técnico guatemalteco apunta a regresar al fútbol costarricense, donde ya dirigió a Pérez Zeledón, mientras Xelajú inicia la búsqueda de un nuevo timonel para continuar cosechando triunfos en una de las instituciones más tradicionales del balompié guatemalteco.