Antigua GFC hoy : Detalles a tomar en cuenta para ver el partido de los coloniales ante Aurora FC

Esta noche, el estadio Pensativo, de la Antigua Guatemala, será el escenario en el que se definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2025. En u gran partido que promete emociones intensas, pues Antigua GFC recibirá a Aurora FC en el partido de vuelta de las semifinales, con todo en juego.

El conjunto antigüeño llega con ventaja tras imponerse en el encuentro de ida, disputado en el estadio Guillermo Slowing, de Amatitlán, donde un solitario gol del defensor Héctor Prillwitz marcó la diferencia. Con ese resultado, los Panzas Verdes buscarán cerrar la llave en casa, ante su apasionada afición, y asegurar su boleto a la gran final, manteniendo vivo el sueño del bicampeonato nacional.

Por su parte, Aurora FC, el histórico cuadro aurinegro, afronta el reto con la misión de lograr una victoria por dos goles de diferencia para revertir la serie y alcanzar la final, lo que sería un hecho histórico para la institución militar.

El equipo dirigido por el tico costarricense Saúl Phillips confía en su solidez defensiva y en la capacidad de sus atacantes para sorprender en territorio antigüeño y poder darle la vuelta a la serie; por su parte, los comandados por Mauricio Tapia buscarán complementar la obra y estar en una nueva final del balompié guatemalteco.

Se espera un lleno total en el Pensativo, donde la afición local teñirá de verde las gradas y alentará sin descanso durante los 90 minutos.

El pitazo inicial está programado para las 20.00 horas en la ciudad colonial, asimismo el encuentro podrá seguirse por Tigo Sports y en el En Vivo de Prensa Libre. ¿Serán los Panzas Verdes, que sueñan con repetir la gloria, o los Militares, que buscan escribir una página dorada en su historia?

¿Qué necesitan Antigua y Aurora para clasificar a la final?