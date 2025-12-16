Fin de ciclo en Xelajú MC: Amarini Villatoro renuncia y su futuro estaría nuevamente en el futbol costarricense

Este martes 16 de diciembre, el estratega guatemalteco Marvin Amarini Villatoro presentó su renuncia como director técnico de Xelajú MC, con lo cual puso fin a una etapa histórica para el club altense.

Villatoro asumió la dirección del equipo en mayo del 2022 y rápidamente dejó huella al guiar a los Superchivos a conquistar dos títulos de Liga Nacional: el primero, en el Clausura 2023, al vencer a Antigua GFC; y el segundo, en el Apertura 2024, tras superar a Cobán Imperial en la gran final. Estos logros consolidaron a Amarini como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club quetzalteco.

Bajo su conducción, Xelajú MC también tuvo una destacada participación en la Copa Centroamericana, al llegar hasta la gran final, donde cayó ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Ese desempeño permitió al equipo clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf del 2026, en la que se medirá en la primera ronda frente al poderoso Monterrey de México.

A pesar de los éxitos, Amarini se marcha con la espinita de no haber conseguido el primer título internacional en la historia del club.

Ahora el cuadro altense deberá mover sus fichas en busca de un nuevo timonel para el Clausura 2026 y la Copa de Campeones, que está a la vuelta de la esquina.

Por su parte, aunque no hay nada oficial, todo apunta a que el estratega chapín tendrá una nueva aventura en el futbol costarricense.