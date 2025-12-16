Luto en el futbol guatemalteco: Fallece David Stokes Brown, autor del histórico gol ante Checoslovaquia

Luto en el futbol guatemalteco: Fallece David Stokes Brown, autor del histórico gol ante Checoslovaquia

Fallece David Stokes Brown, leyenda del fútbol guatemalteco y autor del histórico gol ante Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos de México 1968.

David en su retiro como futbolista profesional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

David Stokes en su retiro como futbolista profesional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Este martes 16 de diciembre se confirmó el fallecimiento del exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown, a los 79 años de edad.

Nacido en Morales, Izabal, Stokes fue un referente del balompié nacional y exseleccionado que dejó una huella indeleble en la historia del deporte guatemalteco.

Stokes es recordado por ser el autor del histórico gol ante Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos de México 1968, uno de los momentos más emblemáticos de la Selección Nacional de Guatemala.

Durante su larga trayectoria profesional, que se extendió por 24 años, militó en clubes destacados, entre ellos Comunicaciones FC, institución que también expresó sus condolencias por su partida.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) lamentó profundamente la pérdida, destacando en un comunicado: “David Stokes fue un emblemático jugador de la época dorada de nuestro futbol, seleccionado nacional, guatemalteco ilustre y admirable por su trayectoria y espíritu de entrega al deporte. Una gran tristeza embarga a la familia del futbol, que se encuentra de luto por tan irreparable pérdida”.

Asimismo, la Fedefut manifestó su solidaridad con la familia del exjugador: “Presentamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos en oración, rogando a Dios les dé fortaleza, serenidad y les brinde cristiana resignación”.

El ariete guatemalteco David Stokes fue hermano del también futbolista Henry Stokes.

