Aisha Solórzano, refuerzo estrella del FC Juárez para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La delantera guatemalteca Aisha Solórzano fue anunciada como nueva jugadora del FC Juárez, de la Liga MX Femenil, convirtiéndose en uno de los refuerzos más importantes del equipo de cara al torneo Clausura 2026.

La chapina llega con la expectativa de brillar y ayudar a que las Bravas peleen por los puestos de liguilla. Cabe mencionar que, en el torneo anterior, lograron clasificarse a la fiesta grande en la octava posición; sin embargo, fueron eliminadas por el América con un marcador global de 7-2, tras caer 5-0 en el partido de vuelta.

Solórzano, de 27 años, se ha caracterizado por ser una futbolista que encara, busca el desborde y aprovecha las transiciones a gran velocidad. Junto con Norma Palafox, llevará el peso del ataque del equipo en busca de un gran certamen.

Para la chapina, esta será su tercera aventura en el balompié mexicano, luego de haber jugado con el Puebla en 2023, donde anotó 14 goles en 29 encuentros.

Ese rendimiento le permitió fichar por Tijuana en 2024, donde marcó 16 goles en 16 partidos. En 2025, la ariete guatemalteca llegó al futbol de Estados Unidos para formar parte del Utah Royals, antes de regresar nuevamente a México para este 2026.

¡La alegría de ser Brava!🐎💚🥰✍🏼 pic.twitter.com/miEmvw6oHJ — FC Juárez Femenil 🛸 (@FemenilFcJuarez) December 15, 2025

¿Cuándo podría ser su debut?

El cuadro de Juárez iniciará el próximo 6 de enero el torneo Clausura visitando al Mazatlán, por lo que ese día la guatemalteca podría tener su debut con las Bravas.