Mundial 2026: ¿Por qué Guatemala no podría reemplazar a Surinam en el repechaje intercontinental?

En los últimos días ha trascendido la posible suspensión de la selección de Surinam, lo que pondría en riesgo su participación en el repechaje intercontinental para definir a los últimos clasificados a la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Este repechaje, programado para el mes de marzo en México, contará con dos selecciones representantes de Concacaf: Surinam y Jamaica quienes obtuvieron su boleto tras finalizar como los dos mejores segundos lugares en la fase final de las eliminatorias mundialistas.

Surinam integró el Grupo A, junto a Panamá, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, la Fifa aún no ha emitido un comunicado sobre si habrá una sanción para el cuadro caribeño, por lo que, de momento, todo es incierto hasta que el máximo ente rector del futbol se pronuncie oficialmente.

Ante esta situación surgió la pregunta: ¿Podría Guatemala ocupar el lugar de Surinam en caso de confirmarse la suspensión?

La respuesta es no. La selección nacional, dirigida por Luis Fernando Tena, finalizó en la tercera posición de su grupo y no tiene ninguna posibilidad de acceder al repechaje, independientemente de la resolución de la Fifa.

El reglamento establece que únicamente los dos mejores segundos lugares de los tres grupos avanzan al repechaje, por lo que Guatemala queda fuera de cualquier escenario, aunque Surinam quedara eliminado, debido a que hay otro equipo en mejor posición, que sería Honduras, que terminó en la segunda casilla.

¿Qué opciones hay si Surinam pierde su lugar?

Las alternativas más probables serían:

Que otro segundo lugar asuma la plaza, lo que favorecería a Honduras , que terminó segundo en su grupo.

, que terminó segundo en su grupo. Que Bolivia, rival de Surinam en la primera fase del repechaje, avance automáticamente para enfrentar a Irak por el boleto mundialista.

Por lo tanto, la posibilidad de que Guatemala participe en el repechaje es nula. La Azul y Blanco deberá esperar hasta el proceso rumbo al Mundial 2030 para buscar nuevamente la clasificación.

De momento, todo sigue siendo especulación, ya que la Fifa no ha confirmado ninguna sanción contra Surinam. Lo único seguro es que Guatemala no tiene opciones de llegar al Mundial 2026 bajo este escenario.