Municipal vs. Achuapa: ¿Qué necesita el equipo cebollero para clasificar a la gran final del Torneo Apertura 2025?

Se disputaron las semifinales de ida del Torneo Apertura 2025 el pasado fin de semana, y una de ellas fue la serie entre el cuadro del Deportivo Achuapa, que recibió a Municipal en el estadio Winston Pineda, en tierras jutiapanecas, donde empataron 1-1 tras los primero 90 minutos de la serie.

El cuadro de los cebolleros, dirigido por el uruguayo Álvaro García, se ha convertido en una de las sorpresas del certamen nacional, luego de avanzar por primera vez en su historia a las semifinales del futbol guatemalteco.

El encuentro de ida de las semifinales tuvo como escenario la casa de Achuapa, que recibió a los escarlatas en la primera parte de la serie, donde el 32 veces campeón y líder de la fase regular parte como favorito para avanzar y pelear por el título.

En un partido disputado bajo un clima caluroso, se jugó la ida de las semifinales en un duelo lleno de entrega, donde ambos equipos buscaron constantemente el arco rival.

Los escarlatas se adelantaron temprano en el marcador gracias a Rudy Muñoz, pero cerca del final de la primera mitad, el delantero cebollero Agustín Maziero empató con un golazo. En la segunda parte, ambos conjuntos mantuvieron la intensidad y generaron oportunidades, aunque sin lograr concretar, por lo que el encuentro terminó igualado.

Así terminaron los primeros 90 minutos de esta serie, que quedó igualada. Sin embargo, el cuadro carmesí se lleva una ligera ventaja para el encuentro de vuelta, ya que, por ser líder de la fase regular, a los rojos les basta una victoria o incluso un empate para avanzar a la gran final.

¿Qué necesita Achuapa para avanzar a la final?

El cuadro cebollero visitará el próximo jueves 18 de diciembre a Municipal en el partido de vuelta de las semifinales del certamen nacional, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, a las 20.00 horas.

Achuapa necesita únicamente la victoria, por cualquier marcador, para ser finalista del Torneo Apertura 2025, ya que un empate le daría el pase al cuadro escarlata por mejor posición en la tabla. La serie llega igualada y todo se define el próximo jueves.