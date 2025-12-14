Nicolás Samayoa de Municipal crítica estado de la cancha: “Es una vergüenza, hay más piedras que grama”

Nicolás Samayoa, defensor de Municipal, no ocultó su molestia por las condiciones del terreno de juego tras el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025 disputado en el Estadio Winston Pineda de Jutiapa. El futbolista criticó duramente el estado de la cancha donde enfrentaron a Achuapa.

"Es imposible que una semifinal de un torneo se esté jugando en una cancha donde hay más piedras que grama. Verdaderamente, para mí es una vergüenza y no tiene nada que ver los jugadores de Achuapa, ellos hacen lo que pueden", declaró el defensor rojo tras el encuentro.

Samayoa dejó claro que su crítica no va dirigida a los jugadores del equipo cebollero, sino a las condiciones del estadio que acogió un partido de tanta importancia.

"Por eso el fútbol guatemalteco no sale adelante"

El jugador de Municipal fue más allá en su análisis y relacionó el mal estado de las canchas con el estancamiento del fútbol guatemalteco. "No se puede hacer mucho más en estas canchas. A veces nos preguntamos, creo yo, por qué el fútbol de Guatemala como que quiere, pero no sale adelante", señaló.

Para Samayoa, es inaceptable que partidos de semifinales de la Liga Nacional se disputen en campos en condiciones tan deficientes, lo que afecta el nivel del juego y la imagen del fútbol nacional.

Samayoa dirigió su crítica hacia la falta de inversión en infraestructura deportiva, un problema estructural que afecta a varios equipos de la Liga Nacional y que impide que el fútbol guatemalteco pueda competir en mejores condiciones tanto a nivel local como internacional.

Un problema recurrente

Las declaraciones del defensor ponen sobre la mesa un tema recurrente en el fútbol guatemalteco: la falta de infraestructura adecuada en varios estadios de la Liga Nacional, incluso para partidos de instancias decisivas como las semifinales.

El mal estado de algunas canchas ha sido motivo de queja constante por parte de jugadores y cuerpos técnicos, quienes consideran que estas condiciones afectan la calidad del espectáculo y pueden provocar lesiones.