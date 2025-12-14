Achuapa y Municipal empatan en Jutiapa y dejan abierta la semifinal del Apertura 2025

Achuapa y Municipal empatan en Jutiapa y dejan abierta la semifinal del Apertura 2025

El 1-1 en el Winston Pineda mantiene vivo el sueño cebollero y obliga a definir al finalista el jueves en el estadio Manuel Felipe Carrera.

El juego entre Achuapa y Municipal deja la serie abierta para resolverse en el partido de ida el próximo jueves en el estadio Manuel Felipe Carrera. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Deportivo Achuapa y Municipal protagonizaron esta domingo 14 de diciembre una tarde intensa y cargada de pasión en el estadio Winston Pineda de Jutiapa, donde el partido de ida de la semifinal terminó con un vibrante empate 1-1 que dejó la serie completamente abierta.

Bajo un calor sofocante y con una afición entregada, el duelo arrancó sin reservas. Municipal golpeó temprano y tomó ventaja al minuto 7 con un gol de Rudy Muñoz, reflejo de la jerarquía y la obligación histórica de los rojos, que sueñan con alcanzar su corona número 33.

Sin embargo, Achuapa respondió con carácter. Empujado por su gente y por la ilusión de llegar por primera vez a una final, el conjunto cebollero encontró premio antes del descanso. Agustín Maziero firmó un golazo que desató la locura en las gradas y devolvió el equilibrio al marcador.

En el complemento, la intensidad no bajó. Ambos equipos mantuvieron su propuesta ofensiva, se midieron en un pulso físico y emocional, pero la falta de precisión evitó que el marcador se moviera. El empate terminó siendo un reflejo de la lucha y el respeto mutuo.

El resultado favorece ligeramente a Municipal por su posición en la tabla, pero nada está definido. El jueves, a las 20 horas, el estadio Manuel Felipe Carrera decidirá al finalista. Achuapa va por la hazaña; Municipal, por imponer su historia.

