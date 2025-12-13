Euforia, caos y enojo: Imágenes de cómo terminó la fugaz visita de Messi a Calcuta

Las imágenes comenzaron a circular con rapidez en redes sociales: aficionados corriendo, cordones policiales cerrando calles y agentes avanzando con bastones para dispersar a la multitud.

Así terminó la visita de Lionel Messi a Calcuta, una aparición de apenas 22 minutos que derivó en disturbios, denuncias de estafa y escenas de tensión que contrastaron con la expectativa desbordada que había acompañado su llegada a la ciudad.

Cargas policiales y caos

El punto más crítico se registró en los alrededores del hotel Hyatt, donde se hospedaba el futbolista. Allí, la policía india realizó cargas para disolver a cientos de seguidores que se concentraron tras el evento para protestar contra los organizadores del “GOAT Tour”.

Las imágenes muestran empujones, gritos y a los aficionados retrocediendo ante el avance de los agentes, en una jornada que pasó rápidamente de la euforia al enojo colectivo.

El malestar se había incubado horas antes dentro del Salt Lake Stadium. Miles de personas que pagaron entradas de alto costo esperaban ver al astro argentino, pero su presencia fue fugaz.

Messi permaneció solo 22 minutos en el recinto y, durante ese lapso, quedó rodeado por un cerrado anillo de políticos locales, funcionarios y personal de seguridad que bloqueó la vista del público en las gradas.

La frustración se tradujo en desorden. Videos grabados por asistentes muestran el lanzamiento de objetos, sillas fuera de lugar y daños en el mobiliario del estadio.

Ante el deterioro del ambiente, el equipo de seguridad del jugador activó el protocolo de extracción y canceló cualquier interacción con los aficionados, acelerando su salida del lugar.

En medio del caos, comenzaron las acusaciones. Varios seguidores calificaron el evento como una “estafa”, al asegurar que gastaron grandes sumas de dinero sin siquiera poder ver al jugador.

Otros apuntaron directamente a la mala organización, señalando que las autoridades se enfocaron en tomarse fotografías con Messi en lugar de controlar la seguridad y el desarrollo del acto.

Tras los disturbios en el estadio y las cargas policiales en el exterior del hotel, la comitiva del futbolista se trasladó al aeropuerto para continuar su gira en Hyderabad.

Calcuta, conocida como “la ciudad de la alegría”, quedó marcada esta vez por imágenes de enojo, desorden y una visita que terminó envuelta en polémica.

